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Байден и Трамп бьются за президентство в Мичигане и Висконсине

4 ноября 2020, 17:00

Байден вырвался вперед и лидирует с минимальным отрывом.

Трамп, Байден
Байден выигрывает у Трампа в Мичигане, Висконсине и Неваде / Фото Reuters

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден оторвался от своего визави – "республиканца" и действующего президента Дональда Трампа – в Висконсине и Мичигане. Лидирует "демократ" и в Неваде.

Согласно данным FoxNews, в стратегически значимых для победы на выборах президента США штатах Мичигане и Висконсине подсчитали уже 94 и 95% голосов избирателей. Лидирует Джо Байден.

Мичиган

Байден – 49,4%

Трамп – 49%

Висконсин

Байден – 49,6%

Трамп – 48,9%

Невада

Байден – 49,2%

Трамп – 48,6% (В Неваде подсчитали только 67% голосов)

Избирательная система США. Как выбирают президента и вице-президента

Президента и вице-президента США выбирают вместе на выборах, которые проходят раз в четыре года. Американский президент не может занимать этот пост более двух сроков.

Выборы в США непрямые. Победитель избирательной гонки определяется не простым большинством голосов избирателей, а результатом голосования делегатов от каждого штата - Коллегии выборщиков.

Выборщиков – обычно это сенаторы и конгрессмены, популярные политики или люди, лично близкие к соответствующему кандидату в президенты – отбирают на партийных съездах в каждом штате или их выбирает партийное руководство штатного уровня.

Ко дню выборов в США в каждом штате существуют два списка выборщиков, представленных Демократической и Республиканской партиями. В настоящее время количество выборщиков составляет 538.

День голосования выборщиков приходится на 41-й день после дня всенародного голосования на выборах президента. Всенародное голосование происходит во вторник после первого понедельника ноября каждого четвёртого года.

В Коллегию выборщиков входят представители всех штатов, причем их количество зависит от численности населения в том или ином штате. Чаще всего выборщики голосуют так, как большинство избирателей их штата. Однако иногда это правило нарушается, то есть выборщики поддерживают не того, за кого проголосовала бо́льшая часть избирателей штата. В Коллегии выборщиков отдельно происходит голосование по кандидатуре вице-президента, которая на всенародном голосовании включена в бюллетень как единый пункт с президентской кандидатурой от той же партии.

Практически во всех штатах действует система "победитель получает все", то есть все голоса выборщиков штата переходят к кандидату, набравшему наибольшее количество голосов избирателей. Исключением являются штаты Мэн и Небраска, где в каждом из избирательных округов избирается по одному выборщику, а оставшиеся места (их всегда два) определяются по итогам общего голосования в штате.

Хотя Конституция США не обязывает выборщиков голосовать за кандидата, получившего наибольшее количество голосов, законы 33 штатов и округа Колумбия требуют от них соблюдения этого правила. Выборщиков, которые голосуют вразрез с их обязательствами, называют "ненадежными". В пяти американских штатах таким людям грозит наказание, а 14 - предусматривают отмену голосования с заменой выборщика.

По состоянию на 2017 год было 164 случаев "недобросовестности" выборщиков, однако они не изменили исход ни одних президентских выборов.

Голосование выигрывает кандидат, набравший по крайней мере 270 голосов Коллегии выборщиков. В случае, если никто из кандидатов не получил этого большинства, президент избирается Палатой Представителей из числа не более трех кандидатов, получивших большинство.

По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса, а 20 января он вместе со своим вице-президентом официально вступит в должность.

Выборы президента США

  • В Америке идет подсчет голосов по итогам президентских выборов, которые состоялись 3 ноября. Согласно последним данным, выигрывает Джо Байден – в его активе 238 голосов выборщиков, у Трампа – 213.
  • Во многих штатах голоса еще подсчитываются. Американские СМИ напоминают, что на избирательные участки поступают бюллетени проголосовавших по почте избирателей. Эти голоса могут стать первым резервом для Джо Байдена.
  • Аналитик Рон Браунштен считает, что Трамп показывает приличные результаты в крупных мегаполисах и удачно консолидировал свой электорат. Байден, по его словам, в этом направлении проигрывает своему визави.

новости США Дональд Трамп Джо Байден Выборы президента США-2020
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