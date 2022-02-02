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Байден пояснил, для чего США перебрасывают дополнительные войска в Европу

2 февраля 2022, 23:24
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Байден предупреждал Путина, что если Россия продолжит действовать агрессивно, то США убедят партнеров по НАТО в своем присутствии в Восточной Европе.

Джо Байден
Джо Байден назвал причину перебрасывания войск в Европу / Фото Reuters

Американский лидер Джо Байден разъяснил, для чего было принято решение о переброске дополнительных американских военных в Европу. По его словам, это полностью соответствует тому, что он ранее говорил российскому лидеру Владимиру Путину.

"Байден сказал мне, что его решение о размещении войск полностью соответствует тому, что он говорил Путину с самого начала", - написала корреспондент телеканала CNN Кейтлан Коллинз в Twitter.

По ее словам, Байден предупреждал Путина, что если Россия продолжит действовать агрессивно, то США убедят партнеров по НАТО в своем присутствии в Восточной Европе.

"Мы там и статья 5 (договора НАТО о коллективной безопасности - ред.) является священным обязательством", - добавил американский президент.

Переговоры США и России по безопасности

17 декабря 2021 года МИД России опубликовал два документа – проект договора РФ и США по гарантиям безопасности и проект соглашения о мерах обеспечения безопасности Штатов, России и Североатлантического альянса. В документах речь идет о том, что Москва требует гарантий от Вашингтона по вопросу отказа Украини от интеграции в НАТО и нерасширения Альянса на восток.

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10 января в Женеве состоялись переговоры США и России по безопасности. Они продолжались более восьми часов.

Кремль требовал от НАТО отказаться от стран-членов, вступивших в Альянс после 1997 года. По словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, НАТО якобы не только причиняет ущерб безопасности России, но и старается переложить страну на второстепенную роль в европейской и международной политике.

26 января стало известно, что посол США в России Джон Салливан привез в МИД РФ письменный ответ Вашингтона на российские предложения по безопасности. Как писало Bloomberg, Салливан доставил два документа: один - от США, второй - от НАТО.

1 февраля стало известно, что США получили письменный ответ от России по так называемым гарантиям безопасности. Такое заявление сделал официальный представитель США на условиях анонимности, при этом он отказался раскрыть содержание этого документа.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил, что США и НАТО в своих письменных ответах по гарантиям безопасности проигнорировали российские озабоченности.

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