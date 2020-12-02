Байден сделал громкое заявление о ядерной сделке с Ираном

Джо Байден сделал заявление о ядерной сделке с Ираном / Фото Reuters

Победитель выборов президента в США Джо Байден подтвердил свое намерение вернуть Вашингтон в формат Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и вести дальнейшие переговоры с Тегераном по этому вопросу.

Такие намерения Байден подтвердил в интервью New York Times. При этом демократ подчеркнул, что это будет "трудно", но он готов пойти на этот шаг.

"Послушайте, сейчас много говорят о высокоточных ракетах и всем остальном, что способствует дестабилизации региона. Но лучший способ добиться некоторой стабильности в регионе — это разобраться с ядерной программой", - сказал Байден.

Также Байден обратил внимание на то, что его администрация при участии союзников и партнеров намерена участвовать в переговорах и заключать последующие соглашения, для ужесточения и продления ограничений в отношении ядерной программы Ирана, а также займется "ракетной программой" страны.

При этом демократ особо подчеркнул, что США всегда могут отменить санкции в случае необходимости, о чем знает Иран.

Байден высказался и о ядерной бомбе. Он отметил, что, если Иран получит ядерную бомбу, это окажет огромное давление на Саудовскую Аравию, Турцию, Египет и другие страны, которые захотят получить собственное ядерное оружие.

Ядерная сделка, известная как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), была подписана в 2015 году. Дональд Трамп в одностороннем порядке отказался от нее в мае 2018 года, вновь наложив на Иран пагубные нефтяные санкции, заявив, что это была плохая сделка с самого начала и что Иран занимался мошенничеством.

Ядерная сделка США с Ираном – о чем сообщалось ранее: