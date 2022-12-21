Байден встретил президента Украины в Белом доме: Зеленский назвал цель срочного визита в США

Джо Байден уже встретил президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме.

Зеленский и Байден / скриншот с видео

21 декабря, вечером, президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон на встречу с президентом США Джо Байденом.

Как сообщил президент, его визит запланирован для обсуждения с Байденом двустороннего сотрудничества Украины и Соединенных Штатов Америки.

"Сегодня я - в Вашингтоне, чтобы поблагодарить американского народа, президента и Конгресса за столь необходимую поддержку. А также продолжить сотрудничество для приближения нашей победы", - написал Зеленский в Telegram.

Он также добавил, что планирует провести ряд переговоров по укреплению устойчивости и обороноспособности Украины. В частности, с президентом США Джозефом Байденом будет обсужден двустороннее сотрудничество Украины и Соединенных Штатов Америки.

"В следующем году мы должны вернуть украинский флаг и свободу всей нашей земле, всем нашим людям", - подчеркнул президент.

Стоит отметить, что Джо Байден уже встретил президента Украины Владимира Зеленского.

Байден и Зеленский / скриншот

План встречи Байдена и Зеленского 21 декабря

21:00 - Байден встретит Зеленского в Белом доме

21:30 – двусторонняя встреча Байдена и Зеленского

23:30 – совместная пресс-конференция Байдена и Зеленского

Журналисты Axios со ссылкой на свои источники в полиции Капитолия заявили, что президент Украины Владимир Зеленский в среду вечером, 21 декабря, приедет с визитом в Вашингтон и выступит в Конгрессе США.

Также отмечалось, что в ходе визита Зеленского президент США Байден объявит о дополнительной военной помощи Украине на сумму около 1,8 миллиарда долларов и поставках ЗРК Patriot.

Позже в Офисе президента Украины подтвердили, что Зеленский отправился в США. Сам гарант сказал, что он встретится с Байденом и выступит в Конгрессе.

В Белом доме также подтвердили в поездку Зеленского в Вашингтон. Там уточнили, что президент Украины выступит в Белом доме, Конгрессе, встретится с Байденом и высокопоставленными американскими чиновниками.

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