В Минск свезли военную технику

У Дворца Республики и Дворца профсоюзов на Октябрьской площади в белорусской столице выставили ограждения.
В воскресенье, 9 августа, в Беларуси проходят президентские выборы. Накануне в городе зафиксировали колонны бронетранспортеров.
Видеозапись опубликовал местный портал TUT.BY.
На кадрах видно, как на пересечении улиц Первомайской и Пулихова в центре Минска стоит колонна из военных автомобилей.
Портал также сообщил, что у Дворца Республики и Дворца профсоюзов на Октябрьской площади в белорусской столице выставили ограждения.
Начальник управления охраны правопорядка МВД Беларуси Дмитрий Курьян рассказал, что в связи с проведением президентских выборов сотрудники МВД переведены на усиленный вариант службы.
Читайте также"Идиотизм полный": Лукашенко призвал аграриев игнорировать выборыНапомним, ранее кандидат в президенты Светлана Тихановская покинула свою квартиру в Минске. По словам пресс-секретаря политика Анны Красулиной, сейчас кандидат находится в окружении сторонников и журналистов.
Об этом сообщает Belsat.
Где именно, пресс-секретарь не сказала. По ее словам, там Тихановская была намерена провести всю ночь.
Также Красулина подчеркнула, что возле дома политика "собралось какое-то количество "тихарей" - правоохранителей в гражданской одежде. Также подъехал подозрительный микроавтобус.