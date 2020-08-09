В Минск свезли военную технику / скриншот из видео

В воскресенье, 9 августа, в Беларуси проходят президентские выборы. Накануне в городе зафиксировали колонны бронетранспортеров.

Видеозапись опубликовал местный портал TUT.BY.

На кадрах видно, как на пересечении улиц Первомайской и Пулихова в центре Минска стоит колонна из военных автомобилей.

Портал также сообщил, что у Дворца Республики и Дворца профсоюзов на Октябрьской площади в белорусской столице выставили ограждения.

Начальник управления охраны правопорядка МВД Беларуси Дмитрий Курьян рассказал, что в связи с проведением президентских выборов сотрудники МВД переведены на усиленный вариант службы.

Читайте также"Идиотизм полный": Лукашенко призвал аграриев игнорировать выборыНапомним, ранее кандидат в президенты Светлана Тихановская покинула свою квартиру в Минске. По словам пресс-секретаря политика Анны Красулиной, сейчас кандидат находится в окружении сторонников и журналистов.

Об этом сообщает Belsat.

Где именно, пресс-секретарь не сказала. По ее словам, там Тихановская была намерена провести всю ночь.

Также Красулина подчеркнула, что возле дома политика "собралось какое-то количество "тихарей" - правоохранителей в гражданской одежде. Также подъехал подозрительный микроавтобус.