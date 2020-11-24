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"Бьемся": Трамп пригрозил крупным иском за все фальсификации на выборах

24 ноября 2020, 18:36

Президент США Дональд Трамп вновь обратился к своим сторонникам через Twitter.

Трамп
Дональд Трамп / Reuters

Действующий американский президент США Дональд Трамп заявил ‒ в самом скором времени его штаб подаст крупное судебное исковое заявление, в котором якобы будут раскрыты подробности фальсификаций на недавних президентских выборах.

Об этом руководитель американского государства написал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter. "Наш крупный иск, который раскрывает в мельчайших деталях все фальсификации на выборах и многое другое, скоро будет подан. Подтасованные выборы. Мы бьемся изо всех сил ", – написал Трамп.

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Выборы в США – о чем сообщалось ранее:

  • 24 ноября действующий президент США Дональд Трамп заявил, что отдал распоряжение Управлению общих служб США (GSA) "делать, что нужно" по первоначальным протоколам для передачи власти Джо Байдену.
  • По данным американских СМИ, кандидат от демократов, бывший вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов коллегии выборщиков для победы над нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом.
  • Дональд Трамп заявил, что готов уйти со своего поста, если его соперник Джо Байден выиграет выборы без нарушений.

Когда объявят результаты выборов президента США​​ 2020

3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.​

Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.

​Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.

По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.

После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.

Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.

новости США иск Дональд Трамп президентские выборы в США
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