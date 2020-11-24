"Бьемся": Трамп пригрозил крупным иском за все фальсификации на выборах

Дональд Трамп / Reuters

Действующий американский президент США Дональд Трамп заявил ‒ в самом скором времени его штаб подаст крупное судебное исковое заявление, в котором якобы будут раскрыты подробности фальсификаций на недавних президентских выборах.

Об этом руководитель американского государства написал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter. "Наш крупный иск, который раскрывает в мельчайших деталях все фальсификации на выборах и многое другое, скоро будет подан. Подтасованные выборы. Мы бьемся изо всех сил ", – написал Трамп.

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Выборы в США – о чем сообщалось ранее:

24 ноября действующий президент США Дональд Трамп заявил, что отдал распоряжение Управлению общих служб США (GSA) "делать, что нужно" по первоначальным протоколам для передачи власти Джо Байдену.

По данным американских СМИ, кандидат от демократов, бывший вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов коллегии выборщиков для победы над нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом.

Дональд Трамп заявил, что готов уйти со своего поста, если его соперник Джо Байден выиграет выборы без нарушений.