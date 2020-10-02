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Без Лукашенко: ЕС обнародовал санкционный список белорусов

2 октября 2020, 18:58

В список попали 44 высокопоставленных чиновников страны.

Протесты Беларусь
Обнародован санкционный список ЕС

Сегодня был обнародован санкционный список беларусских чиновников, которые попали под ограничительные меры в связи с нарушением прав человека и фальсификациями на президентских выборах в Беларуси.

Об этом сообщает сайт Евросоюза.

В список попали 44 человека, среди них:

  • министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев,
  • первый замминистра Геннадий Казакевич,
  • заместители министра Александр Барсуков, Сергей Хоменко, Юрий Назаренко (также командир Внутренних войск).
  • заместитель командующего Внутренними войсками Хазалбек Атабеков,
  • командир СОБРа Александр Быков
  • начальник Департамента охраны Александр Шепелев,
  • командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба, начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.
  • представители руководства Московского РУВД столицы и УВД Гомельского облисполкома,
  • начальник УВД Брестского облисполкома,
  • командиры ОМОНа Витебска, Гомеля и Бреста,
  • начальник Департамента исполнения наказаний МВД Беларуси и начальник ИВС на Окрестина.
  • секретарь Совета безопасности Беларуси и бывший председатель КГБ Валерий Вакульчик,
  • все действующие заместители председателя КГБ,
  • бывший генеральный прокурор Александр Конюк.
  • все члены ЦИК во главе с ее председателем Лидией Ермошиной.

Отметим, что Александр Лукашенко в список не включен. Продолжают действовать и старые санкции в отношении четырех человек: Виктора Шеймана, Юрия Сивакова, Владимира Наумова и Дмитрия Павличенко.

Санкции против режима Лукашенко

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