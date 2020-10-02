Без Лукашенко: ЕС обнародовал санкционный список белорусов

В список попали 44 высокопоставленных чиновников страны.
Сегодня был обнародован санкционный список беларусских чиновников, которые попали под ограничительные меры в связи с нарушением прав человека и фальсификациями на президентских выборах в Беларуси.
Об этом сообщает сайт Евросоюза.
В список попали 44 человека, среди них:
- министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев,
- первый замминистра Геннадий Казакевич,
- заместители министра Александр Барсуков, Сергей Хоменко, Юрий Назаренко (также командир Внутренних войск).
- заместитель командующего Внутренними войсками Хазалбек Атабеков,
- командир СОБРа Александр Быков
- начальник Департамента охраны Александр Шепелев,
- командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба, начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.
- представители руководства Московского РУВД столицы и УВД Гомельского облисполкома,
- начальник УВД Брестского облисполкома,
- командиры ОМОНа Витебска, Гомеля и Бреста,
- начальник Департамента исполнения наказаний МВД Беларуси и начальник ИВС на Окрестина.
- секретарь Совета безопасности Беларуси и бывший председатель КГБ Валерий Вакульчик,
- все действующие заместители председателя КГБ,
- бывший генеральный прокурор Александр Конюк.
- все члены ЦИК во главе с ее председателем Лидией Ермошиной.
Отметим, что Александр Лукашенко в список не включен. Продолжают действовать и старые санкции в отношении четырех человек: Виктора Шеймана, Юрия Сивакова, Владимира Наумова и Дмитрия Павличенко.
Санкции против режима Лукашенко
- На территории Беларуси 9 августа состоялись президентские выборы, победителем которых провозгласили Александра Лукашенко. По данным Центризбиркома, он набрал 80,10% голосов избирателей.
- Оппозиция и значительная часть белорусского народа не признали выборы. Десятки тысяч людей каждые выходные собираются на мирные митинги против режима Лукашенко.
- В ночь с 11 на 12 августа на улицах Беларуси произошли массовые аресты. Силовики жестко избивали активистов и случайных прохожих. Задержали около 7 тысяч людей.
- В ответ на такие действия Запад назвал выборы президента сфальсифицированными и принял решение ввести санкции против режима Лукашенко.
- Также санкции против Беларуси ввели и страны Балтии - Латвия, Литва и Эстония.
- 23 сентября Лукашенко провел тайную инаугурацию и вступил на пост главы государства, однако цивилизованный мир не признает его президентом Беларуси.
- 2 октября Евросоюз ввел санкции против 44 наиболее влиятельных чиновников режима Александра Лукашенко. Самого Лукашенко в санкционных списках нет.
Автор: Екатерина Трохимчук