Без Лукашенко: ЕС обнародовал санкционный список белорусов

Обнародован санкционный список ЕС

Сегодня был обнародован санкционный список беларусских чиновников, которые попали под ограничительные меры в связи с нарушением прав человека и фальсификациями на президентских выборах в Беларуси.

Об этом сообщает сайт Евросоюза.

В список попали 44 человека, среди них:

министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев,

первый замминистра Геннадий Казакевич,

заместители министра Александр Барсуков, Сергей Хоменко, Юрий Назаренко (также командир Внутренних войск).

заместитель командующего Внутренними войсками Хазалбек Атабеков,

командир СОБРа Александр Быков

начальник Департамента охраны Александр Шепелев,

командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба, начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.

представители руководства Московского РУВД столицы и УВД Гомельского облисполкома,

начальник УВД Брестского облисполкома,

командиры ОМОНа Витебска, Гомеля и Бреста,

начальник Департамента исполнения наказаний МВД Беларуси и начальник ИВС на Окрестина.

секретарь Совета безопасности Беларуси и бывший председатель КГБ Валерий Вакульчик,

все действующие заместители председателя КГБ,

бывший генеральный прокурор Александр Конюк.

все члены ЦИК во главе с ее председателем Лидией Ермошиной.

Отметим, что Александр Лукашенко в список не включен. Продолжают действовать и старые санкции в отношении четырех человек: Виктора Шеймана, Юрия Сивакова, Владимира Наумова и Дмитрия Павличенко.

Санкции против режима Лукашенко