"Бессмертный полк" на помойке: в РФ на параде несли портреты фейковых дедов, которые потом выбросили

Участники шествия притворялись, что несут фотографии своих предков, которые воевали. А вот после парада эти фото просто выбросили на помойку.
На параде ко Дню Победы в России участникам шествия дали нести портреты неизвестных им "дедов", воевавших во Второй мировой войне.
На камеру они гордо несли фото якобы своих предков, однако как только представитель медиа попросил у них рассказать что-то о дедах, те сразу замялись и признались, что это не их родственники, а неизвестные им люди. Соответствующее видео появилось в сети.
Журналист российского телеканала подошел к колонне и спросил у парня с портретом: "Кто это, дедушка-прадедушка на фото?", на что получил ответ "Это не мой".
Когда же он спросил у всех, кто был рядом, есть ли здесь кто-то, кто стоит с портретом своего дедушки или прадеда – участника Второй мировой войны, те только молчали и улыбались.
Российский журналист сразу начал оправдываться на камеру, будто это просто "люди-поисковики", которые ищут информацию об участниках Второй мировой войны и выносят их портреты на парады, чтобы якобы поддерживать о них память и не дать о них забыть.
Однако после парада в сети появились фото, как портреты дедов из "бессмертного полка" валяются на помойке. Участники шествия, которые их несли, после всего просто выбросили фотографии.
Парад в Москве и лицемерная речь Путина
Напомним, в понедельник, 9 мая, в РФ состоялся традиционный парад. В параде участвовало по меньшей мере вдвое меньше техники, чем в прошлом году. Меньше было и военных: они либо воюют, либо уже лежат в украинской земле.
Многие эксперты говорили, что кремлевский диктатор объявит всеобщую мобилизацию в России, но этого не произошло. Однако глава Кремля выступил с лицемерной речью.
После этого советник председателя ОП Михаил Подоляк разнес речь Путина на 9 мая. Он подчеркнул, что Украина не хотела атаковать Крым, а НАТО – Россию.
Читайте также:
- Немедленно вывести войска из Украины и начать переговоры: генсек НАТО обратился к Путину в День Победы
- Никчемная речь Путина, или почему война в Украине не закончится в мае
- Десятки оккупантов сдались в плен на Харьковщине после того, как их окружили ВСУ