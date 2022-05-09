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"Бессмертный полк" на помойке: в РФ на параде несли портреты фейковых дедов, которые потом выбросили

9 мая 2022, 17:02

Участники шествия притворялись, что несут фотографии своих предков, которые воевали. А вот после парада эти фото просто выбросили на помойку.

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Россияне на параде несли портреты фейковых дедов, которые потом выбросили/ Соцсети

На параде ко Дню Победы в России участникам шествия дали нести портреты неизвестных им "дедов", воевавших во Второй мировой войне.

На камеру они гордо несли фото якобы своих предков, однако как только представитель медиа попросил у них рассказать что-то о дедах, те сразу замялись и признались, что это не их родственники, а неизвестные им люди. Соответствующее видео появилось в сети.

Журналист российского телеканала подошел к колонне и спросил у парня с портретом: "Кто это, дедушка-прадедушка на фото?", на что получил ответ "Это не мой".

Когда же он спросил у всех, кто был рядом, есть ли здесь кто-то, кто стоит с портретом своего дедушки или прадеда – участника Второй мировой войны, те только молчали и улыбались.

Российский журналист сразу начал оправдываться на камеру, будто это просто "люди-поисковики", которые ищут информацию об участниках Второй мировой войны и выносят их портреты на парады, чтобы якобы поддерживать о них память и не дать о них забыть.

Однако после парада в сети появились фото, как портреты дедов из "бессмертного полка" валяются на помойке. Участники шествия, которые их несли, после всего просто выбросили фотографии.

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Выброшенные на помойку портреты "дедов, которые воевали", с которыми шли участники парада/ Соцсети

Парад в Москве и лицемерная речь Путина

Напомним, в понедельник, 9 мая, в РФ состоялся традиционный парад. В параде участвовало по меньшей мере вдвое меньше техники, чем в прошлом году. Меньше было и военных: они либо воюют, либо уже лежат в украинской земле.

Многие эксперты говорили, что кремлевский диктатор объявит всеобщую мобилизацию в России, но этого не произошло. Однако глава Кремля выступил с лицемерной речью.

После этого советник председателя ОП Михаил Подоляк разнес речь Путина на 9 мая. Он подчеркнул, что Украина не хотела атаковать Крым, а НАТО – Россию.

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