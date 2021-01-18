Бизнес Илона Маска в Украине: у Зеленского сделали неожиданное заявление

У Зеленского считают, что Илона Маска может заинтересовать добыча лития в Украине / Reuters

Американский изобретатель и предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск может приехать в Житомир по приглашению президента Владимира Зеленского и даже создать бизнес в Украине. Бизнесмен может заинтересоваться добычей лития в нашей стране.

Как заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в интервью ТСН, инженер Илон Маск действительно может заинтересоваться бизнесом на территории Украины из-за лития, который используется для того, чтобы произвести батареи для электромобилей.

"Мы с вами, кстати, можем много говорить, почему Маску могла бы быть интересна Украина. Я назову только одну тему – литий. Дальше не надо продолжать? У нас есть залежи лития, у нас есть возможности, как этот литий производить и поставлять. Батареи из чего производятся? Это лишь один из примеров", - полагает чиновник.Читайте также"Что вы ему покажете?": в Житомире ответили пригласившему в гости Маска Зеленскому

Также он подчеркнул, что не исключается и визит Илона Маска по приглашению Владимира Зеленского в Житомир.

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