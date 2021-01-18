Бизнес Илона Маска в Украине: у Зеленского сделали неожиданное заявление

Американский бизнесмен Илон Маск действительно может приехать в Житомир, считает Игорь Жовква.
Американский изобретатель и предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск может приехать в Житомир по приглашению президента Владимира Зеленского и даже создать бизнес в Украине. Бизнесмен может заинтересоваться добычей лития в нашей стране.
Как заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в интервью ТСН, инженер Илон Маск действительно может заинтересоваться бизнесом на территории Украины из-за лития, который используется для того, чтобы произвести батареи для электромобилей.
"Мы с вами, кстати, можем много говорить, почему Маску могла бы быть интересна Украина. Я назову только одну тему – литий. Дальше не надо продолжать? У нас есть залежи лития, у нас есть возможности, как этот литий производить и поставлять. Батареи из чего производятся? Это лишь один из примеров", - полагает чиновник.Читайте также"Что вы ему покажете?": в Житомире ответили пригласившему в гости Маска Зеленскому
Также он подчеркнул, что не исключается и визит Илона Маска по приглашению Владимира Зеленского в Житомир.
Илон Маск новости
- Американский телеканал CNBC 7 января сообщил, что всемирно известный американский инженер и изобретатель Илон Маск после резкого скачка акций компании Tesla стал самым богатым человеком мира. Его финансовое состояние оценивается в 185 миллиардов долларов.
- Примечательно, в прошлом году состояние Маска составляло 27 миллиардов долларов.
- 12 января Илон Маск заявил об уважении к ракетному конструктору и основоположнику советской космонавтики Сергею Королеву.
- Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американского инженера посетить Житомир, где находится музей космонавтики имени Королева, уроженцем которого является ученый.