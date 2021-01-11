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Блокировка Трампа в соцсетях: реакция Меркель и Евросоюза

11 января 2021, 15:28
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Факт блокировки действующего президента США Дональда Трампа в социальных сетях в немалой степени смутил европейских чиновников.

Меркель
Ангела Меркель / Reuters

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель считает факт блокировки аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа в соцсетях "проблематичным".

Об этом сообщает портал Handelsblatt со ссылкой на заявление официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта. "Канцлер считает проблематичным факт, что аккаунты президента заблокированы", ‒ сказал он.

По словам Зайберта, чиновники федерального правительства убеждены ‒ руководство социальных сетей несет громадную ответственность за то, чтобы политическая коммуникация не отравлялась ненавистью, ложью и насилием. В то же время в Берлине считают, что Трамп имеет право на свободу слова в рамках действующего законодательства.

"Основное право на свободу мнения ‒ элементарное право, но оно должно быть в рамках закона", - подытожил Зайберт.

Позднее в комментарии порталу Politico, европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон также раскритиковал действия руководства социальной сети Twitter за блокировки микроблога Трампа.

"То, что генеральный директор может отключить рупор президента США без какой-либо другой формы контроля и противодействия, удивляет. Это не только подтверждает мощность этих платформ, но также демонстрирует слабые места в организации общества в цифровом пространстве", ‒ подытожил он.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • 6 января в Вашингтоне во время заседания Конгресса США по вопросу утверждения итогов выборов президента, победу в которых одержал "демократ" Джо Байден, у Капитолия произошли беспорядки. Сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса и попытались устроить штурм.
  • Действующий президент Дональд Трамп заявил, что он по-прежнему не признает итогов выборов главы государства, однако призвал своих сторонников прекратить протесты.
  • Отныне действующий президент США Дональд Трамп больше не сможет писать в Twitter – в компании приняли решение навсегда заблокировать его личный аккаунт. В публикациях Трампа увидели "риск дальнейшего подстрекательства к насилию".
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