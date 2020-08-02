"Путин, введи войска": генерал СБУ назвал цель боевиков Вагнера в Беларуси

В Беларуси задержали боевиков РФ / Скриншот

Президент Беларуси Александр Лукашенко знал о перемещении российских боевиков Вагнера по территории своей страны, заявил бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор Виктор Ягун.

"Он мог подготовиться к проведению акции и в какой-то момент взять вагнеровцев и использовать втемную, для себя", - подчеркнул он в интервью Obozrevatel.

По его мнению, России нужны были силовые ячейки на территории Беларуси, которые могли быть задействованы после президентских выборов.

"В случае, если бы их человек Лукашенко, которого они еще более-менее могут контролировать, отошел в сторону, появилась бы новая сила, которую Россия контролировать не может. Именно поэтому они задействовали такой силовой механизм дестабилизации", - считает Ягун.

Он также выдвинул свою версию того, как могла бы развиваться ситуация в Беларуси после президентских выборов.

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"Допустим, Лукашенко проигрывает на выборах президента Беларуси. А потом что? Потом начинаются взрывы. Потом, как в нашем Славянске в 2014 году, – захватывается райотдел милиции, поднимается флаг Росии и "Путин, введи войска". И тогда новый президент Беларуси начинает решать проблему не как объединить страну после Лукашенко, а как бороться с российской гибридной оккупацией", - добавил Ягун.

Напомним, ранее сообщалось о том, что прокуратура Беларуси избрала для задержанных ранее 33 боевиков ЧВК Вагнера меру пресечения в виде содержания под стражей.

В белорусском ведомстве подчеркнули, что задержанные россияне "имеют серьезное боевое прошлое - воевали на востоке Украины".