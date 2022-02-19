Более 40% войск РФ на украинской границе находятся в наступательных позициях – СМИ

Кремль уже разместил возле границы Украины 125 батальонных тактических групп / Reuters

От 40 до 50% российских военных, скопившиеся вблизи украинской границы, находятся в наступательных позициях.

Москва начала кампанию дестабилизации. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на Agence France-Presse.

Отмечается, что Россия стянула к границам уже более 150 тысяч своих военных. По словам анонимного чиновника, США наблюдали значительное движение российских сил со среды, 16 февраля.

"От 40 до 50% находятся в позиции атаки. В течение последних 48 часов они развернулись на тактическом сборе", – отметил чиновник.

Пункты тактического сбора – это участки вблизи границы, где формируются воинские подразделения перед нападением.

Реклама

Также отмечается, что Россия собрала вблизи границы 125 батальонных тактических групп. При этом в обычное время там размещались 60 тактических групп, а в начале февраля было 80.

Угроза вторжения России

Накануне, 18 февраля, президент США Джо Байден заявил, что Россия может вторгнуться в Украину в течение ближайших нескольких дней и что российский президент Владимир Путин уже принял решение. Однако он добавил, что еще остается путь для дипломатического решения.

В офисе президента отреагировали на такое заявление – советник председателя ОП Михаил Подоляк отметил, что Украина воспользуется шансом для дипломатии.

В то же время стало известно, что Россия перебросила к границе с Украиной вертолеты и боевую группу с танками. Новые спутниковые снимки обнародовала американская компания Maxar Technologies.

Вас также может заинтересовать: