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Брат Елизаветы II влип в скандал с торговлей связями с Путиным - The Times

9 мая 2021, 16:38
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Майкл Кентский имел конфиденциальный доступ в Кремль.

Королева Елизавета
Королева Елизавета II / Reuters

Двоюродный брат королевы Великобритании Елизаветы II принц Майкл Кентский угодил в скандал после того, как стало известно о его тайной торговле связями с РФ.

Оказывается, он пытался продать связями с российским режимом президента России Путина, который считается угрозой № 1 для национальной безопасности Великобритании, пишет The Times.

Как оказалось, журналисты под видом бизнесменов из Южной Кореи связались с принцем и просили помощь выйти на Кремль для продвижения своего бизнеса по инвестициям в золото. Они участвовали в видеозвонке с принцем и его бизнес-партнером маркизом Рединга.

При этом принц взял на себя инициативу. Он сказал, что будет "очень рад" работать с компанией House of Haedong, которая ищет контакты в Кремле для развития своего бизнеса в России.

Майкл Кентский заверил их, что его давняя связь со страной "может принести некоторую пользу", и обратил их внимание на тот факт, что российский президент наградил его орденом Дружбы, одной из самых престижных наград Кремля. Он ободряюще добавил: "Я никогда раньше не имел тесной связи с золотом, и эта идея меня очень радует".

Когда принц вышел из Zoom, маркиз остался на связи с представителями южнокорейской компании и начал обрисовывать тип услуг, которые, по его словам, он и принц могут предложить в России.

По словам маркиза, принц де-факто выполнял роль "неофициального посла Ее Величества в России" и имел возможность встречаться с Путиным. "Конфиденциальный" доступ принца в Кремль, по словам маркиза, сохранился, несмотря на многочисленные бесчинства, совершенные режимом Путина.

Напомним, ранее сообщалось о том, что принц Гарри выехал в США к беременной жене Меган Маркл после торжественных похорон принца Филиппа, не оставшись на торжественный день рождения Елизаветы II.

новости России новости Великобритании Елизавета II
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