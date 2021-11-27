Британия ужесточила правила въезда из-за нового штамма COVID

Джонсон рассказал об ужесточении правил въезда в Британию / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об ужесточении правил въезда в страну из-за распространения штамма коронавируса "омикрон", пишет издание The Guardian.

По его словам, всем прибывающим в Великобританию необходимо будет пройти ПЦР-тестирование на COVID на второй день по прилету. Они должны будут самоизолироваться до получения отрицательного результата.

Он также заявил, что будут ужесточены правила, касающиеся масочного режима в магазинах и общественном транспорте.

Контакты всех подтвержденных случаев заражения людей штаммом "омикрон" должны будут самоизолироваться в течение 10 дней.

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Британия ужесточает COVID-ограничения

Британский премьер-министр сообщил о том, что власти вводят обязательный ПЦР-тест для всех въезжающих в страну и самоизоляцию до получения отрицательного результата. Также вводится обязательная десятидневная изоляция для тех, у кого подозревается заражение омикрон-штаммом.

Кроме того, Британия ужесточает контроль за использованием масок в магазинах и общественном транспорте, добавил премьер-министр.

"Мы пока точно не знаем, насколько эффективными будут наши вакцины против "омикрона", но у нас есть веские основания полагать, что они обеспечат хотя бы некоторую степень защиты", — подчеркнул Джонсон.

Напомним, ранее в Британии подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" - они связаны с поездками в Южную Африку, говорится в сообщении министра здравоохранения Британии Саджида Джавида.