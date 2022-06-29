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Британские самолеты могут помочь в экспорте зерна из Украины - Минобороны Британии

29 июня 2022, 22:37

Разведывательные самолеты Rivet Joint или P8 Poseidon могли бы патрулировать районы Черного моря.

Британские самолеты могут помочь в экспорте зерна из Украины / Reuters

Британия может направить самолеты для патрулирования маршрутов, по которым будут продвигаться судна с украинским зерном, сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, пишет Sky News.

Разведывательные самолеты Rivet Joint или P8 Poseidon могли бы патрулировать районы Черного моря. Это будет возможно в случае, стороны конфликта достигнут договоренности о вывозе украинского зерна по морю.

Он отметил, что главная роль Британии в такой операции может состоять в "разведке и наблюдении за безопасностью".

При этом он отметил, что вероятность отправки британских военных кораблей в Черное море не рассматривается.

"Мы не собираемся посылать наши корабли в Черное море, так как это означало бы, что мы должны попросить Турцию снять блокаду", - заявил министр.

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Отметим, что турецкие власти заблокировали пролив Босфор для военных кораблей.

Напомним, ранее сообщалось, что США вместе с партнерами из Евросоюза вовсю работают над возможными путями вывоза зерна из Украины

Президент США Джо Байден подчеркнул, что европейские страны уже работают над строительством элеваторов на границе с Украиной.

Позднее глава так называемой "власти" оккупированного Крыма Сергей Аксенов признался, что Россия ворует украинское зерно. Чиновник проговорился и заявил российским пропагандистам, что зерно сначала свозят в оккупированный Крым, откуда его РФ везет, чтобы продавать.

В статье для издания Foreign Affairs министр иностранных дел Дмитрий Кулеба писал, что некоторые иностранные лидеры намекали или прямо предлагали Украине прекратить сопротивляться России.

Как пишет дипломат, такие предложения продиктованы тем, что они хотят получить зерно, которое сейчас заблокировано в украинских портах из-за действий российских оккупантов.

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