Бронетехника, автозаки и водометы: ОМОН бросили на разгон новых протестов в Беларуси

Задержания протестующих в Минске / tut.by

В воскресенье, 4 октября, в Беларуси началась новая волна массовых протестов.

В Минске протестующие собрались в центре города - на Немиге, сообщает Tut.by.

В то же время силовики начали задерживать участников акций.

В центре Минска мужчины в черном камуфляже и балаклавах задерживают протестующих и отводят их в белый тонированный микроавтобус.

Отметим, что в центре Минска не работают многие торговые комплексы и были закрыты заведения общепита. Кроме того, закрыты и некоторые станции метро.

По словам официального представителя МВД Беларуси Ольги Чемодановой, в Минске и других городах Беларуси усилили меры безопасности из-за антиправительственных протестов.

Как сообщила она Интерфаксу, против протестующих будет задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД.

В Минск уже введена бронетехника и водометы, центральные площади заблокированы. С утра жители города заметили возле парка Челюскинцев колонну водометов, автозаков и машин с системами заграждений Рубеж.

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