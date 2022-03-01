Бросили на произвол судьбы: в РФ порекомендовали всем россиянам добираться из-за границы своим ходом

В российском профильном ведомстве утверждают, что не смогут организовать какие-либо эвакуационные/гуманитарные рейсы для россиян, которые сейчас за границей.
Российское государственное учреждение Росавиация рекомендовала всем россиянам, которые находятся за границей, не ждать гуманитарных и эвакуационных рейсов, а рассмотреть альтернативные маршруты возвращения через третьи страны.
В ведомстве объяснили, что сбор данных и их обработка для организации гуманитарных рейсов требуют времени. Выполнить такие рейсы будет возможно, если на это дадут разрешение авиационные власти Европейского союза и стран, через которые будут лететь самолеты.
"Принимая во внимание опыт организации подобных рейсов в 2020 году, сбор данных и их обработка требует время и создания специальных ресурсов. В этой связи гражданам России рекомендуется рассмотреть альтернативные маршруты возращения домой, что на текущий момент представляется наиболее предпочтительным", — заявили сотрудники Росавиации.
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Напомним, с понедельника, 28 февраля, начали действовать новые санкции Евросоюза против России из-за ее вторжения в Украину. В частности, с этого дня воздушное пространство ЕС закрыто для РФ - из-за военной агрессии против РФ.
До того о решении закрыть небо для русских самолетов объявили:
О решении закрыть небо для России сообщил ряд стран Европы:
- Чехия,
- Польша,
- Румыния,
- Литва,
- Латвия,
- Эстония,
- Болгария,
- Словения,
- Великобритания,
- Дания,
- Бельгия,
- Щвеция,
- Исландия,
- Ирландия,
- Финляндия,
- Германия,
- Австрия
- Франция
- Италия
- Норвегия
- Канада
- Португалия