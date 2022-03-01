Бросили на произвол судьбы: в РФ порекомендовали всем россиянам добираться из-за границы своим ходом

В РФ порекомендовали всем россиянам добираться из-за границы своим ходом / Reuters

Российское государственное учреждение Росавиация рекомендовала всем россиянам, которые находятся за границей, не ждать гуманитарных и эвакуационных рейсов, а рассмотреть альтернативные маршруты возвращения через третьи страны.

В ведомстве объяснили, что сбор данных и их обработка для организации гуманитарных рейсов требуют времени. Выполнить такие рейсы будет возможно, если на это дадут разрешение авиационные власти Европейского союза и стран, через которые будут лететь самолеты.

"Принимая во внимание опыт организации подобных рейсов в 2020 году, сбор данных и их обработка требует время и создания специальных ресурсов. В этой связи гражданам России рекомендуется рассмотреть альтернативные маршруты возращения домой, что на текущий момент представляется наиболее предпочтительным", — заявили сотрудники Росавиации.

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Напомним, с понедельника, 28 февраля, начали действовать новые санкции Евросоюза против России из-за ее вторжения в Украину. В частности, с этого дня воздушное пространство ЕС закрыто для РФ - из-за военной агрессии против РФ.

До того о решении закрыть небо для русских самолетов объявили:

О решении закрыть небо для России сообщил ряд стран Европы: