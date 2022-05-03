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"Будет ужас": таролог предупредила о новой войне у границ Украины и дала неожиданный прогноз

3 мая 2022, 05:40

На территории "ПМР" стоит ожидать начала боевых действий, не исключила Наталья Борисенко.

ПМР, Приднестровье
/ zloy-odessit.livejournal.com

В ближайшее время Приднестровье ожидает чреда резонансных событий, заявила таролог Наталья Борисенко.

"Ужас, что там будет твориться. Оттуда все будут убегать, мчаться, покидать это место", - прогнозирует она.

Вместе с тем она уточнила, что на территории "ПМР" стоит ожидать начала боевых действий.

"Там стягиваются румынские войска. Это не значит, что они пойдут на Украину: у них самих там будет кое-что происходить", - уточнила она.

Вместе с тем таролог не видит перспектив того, что Приднестровье пойдет войной против Украины.

"Я не вижу по картам, чтобы они пошли. Хотя они группируются. Мы здесь видим группировку. Но пусть они себя сначала защитят. Я думаю, Молдова сможет этот "аппендицит" забрать — и это снова будет единая страна", - добавила Борисенко.

Читайте такжеВзрывы в Затоке и "ПМР": РФ готовит Приднестровью сценарий Донбасса

Что известно о планах РФ по Приднестровью

Ранее сообщалось о том, что Россия намерена оккупировать Донбасс и южную часть Украины.

Заместитель командующего Центрального военного округа РФ, которого цитируют российские СМИ, заявил, что российская армия в ходе "второго этапа спецоперации" должна установить "полный контроль над Донбассом", а это "позволит создать сухопутный коридор в Крым и воздействовать на жизненно важные объекты ВСУ".

А "контроль над югом Украины даст ВС РФ еще один выход в Приднестровье, где отмечаются факты притеснения русскоязычного населения", заявил замкомандующего ЦВО.

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Приднестровье ПМР
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