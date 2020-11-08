Бывший сенатор объяснил, почему у Байдена будет слабый авторитет

Авторитет Джо Байдена ослабнет из-за фальсификаций / Фото Reuters

Сообщения о фальсификациях на президентских выборах в США ослабят авторитет объявившего о своей победе Джо Байдена как президента, заявил бывший американский сенатор от штата Виргиния Ричард Блэк.

"Я думаю, что это (фальсификация - ред.) так широко распространено, что, даже если Байден в итоге будет избран коллегией выборщиков, это ослабит его авторитет как президента. У меня есть чувство, что он будет восприниматься как кто-то, кто на самом деле не выиграл выборы, это были просто выборы, которые отчасти сфальсифицированы. Таким образом, я думаю, это будет небольшой проблемой для него (Байдена – ред.) в будущем, если он будет приведен к присяге как президент", - сообщил Блэк в комментарии РИА Новости.

По мнению Блэка, американские СМИ "явно хотели, чтобы Байден победил".

"Средства массовой информации, основные сети вещания скоординировали свои усилия и все выступили с заявлением, что Джо Байден - победитель президентской кампании. Однако по конституции (США - ред.) средства массовой информации не играют никакой роли в выборе президента, который определяется коллегией выборщиков", - подчеркнул бывший сенатор.

Экс-сенатор также считает, что поскольку выяснилось, что некоторые результаты компьютерного подсчета голосов оказались неверными, то будет необходимость в ручном пересчете этих бюллетеней.

"Так что все еще остается много неопределенности", - добавил Блэк.

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