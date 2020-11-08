Бывший сенатор объяснил, почему у Байдена будет слабый авторитет

Байден будет восприниматься как кто-то, кто на самом деле не выиграл выборы, убежден Ричард Блэк.
Сообщения о фальсификациях на президентских выборах в США ослабят авторитет объявившего о своей победе Джо Байдена как президента, заявил бывший американский сенатор от штата Виргиния Ричард Блэк.
"Я думаю, что это (фальсификация - ред.) так широко распространено, что, даже если Байден в итоге будет избран коллегией выборщиков, это ослабит его авторитет как президента. У меня есть чувство, что он будет восприниматься как кто-то, кто на самом деле не выиграл выборы, это были просто выборы, которые отчасти сфальсифицированы. Таким образом, я думаю, это будет небольшой проблемой для него (Байдена – ред.) в будущем, если он будет приведен к присяге как президент", - сообщил Блэк в комментарии РИА Новости.
По мнению Блэка, американские СМИ "явно хотели, чтобы Байден победил".
"Средства массовой информации, основные сети вещания скоординировали свои усилия и все выступили с заявлением, что Джо Байден - победитель президентской кампании. Однако по конституции (США - ред.) средства массовой информации не играют никакой роли в выборе президента, который определяется коллегией выборщиков", - подчеркнул бывший сенатор.
Экс-сенатор также считает, что поскольку выяснилось, что некоторые результаты компьютерного подсчета голосов оказались неверными, то будет необходимость в ручном пересчете этих бюллетеней.
"Так что все еще остается много неопределенности", - добавил Блэк.
Выборы в США – о чем сообщалось ранее:
- Новоизбранный президент Джо Байден выступил с обращением к нации в своем родном городе Уилмингтон. Он пообещал стать президентом для всех американцев, включая 70 миллионов человек, проголосовавших за переизбрание Дональда Трампа.
- Действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что выборы еще не закончились и его штаб будет отстаивать свои позиции по результатам выборов в суде в понедельник. Он добавил, что в настоящее время Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов.
- Президент Украины Владимир Зеленский поздравил кандидата в президенты США Джо Байдена с победой на выборах.
- Бывший госсекретарь США, экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон высказала радость в связи с победой Джо Байдена на выборах президента страны.
Когда объявят результаты выборов президента США 2020
3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.
Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.
Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.
Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.
По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.
После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.
Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.