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Бывший сенатор объяснил, почему у Байдена будет слабый авторитет

8 ноября 2020, 09:51

Байден будет восприниматься как кто-то, кто на самом деле не выиграл выборы, убежден Ричард Блэк.

Джо Байден
Авторитет Джо Байдена ослабнет из-за фальсификаций / Фото Reuters

Сообщения о фальсификациях на президентских выборах в США ослабят авторитет объявившего о своей победе Джо Байдена как президента, заявил бывший американский сенатор от штата Виргиния Ричард Блэк.

"Я думаю, что это (фальсификация - ред.) так широко распространено, что, даже если Байден в итоге будет избран коллегией выборщиков, это ослабит его авторитет как президента. У меня есть чувство, что он будет восприниматься как кто-то, кто на самом деле не выиграл выборы, это были просто выборы, которые отчасти сфальсифицированы. Таким образом, я думаю, это будет небольшой проблемой для него (Байдена – ред.) в будущем, если он будет приведен к присяге как президент", - сообщил Блэк в комментарии РИА Новости.

По мнению Блэка, американские СМИ "явно хотели, чтобы Байден победил".

"Средства массовой информации, основные сети вещания скоординировали свои усилия и все выступили с заявлением, что Джо Байден - победитель президентской кампании. Однако по конституции (США - ред.) средства массовой информации не играют никакой роли в выборе президента, который определяется коллегией выборщиков", - подчеркнул бывший сенатор.

Экс-сенатор также считает, что поскольку выяснилось, что некоторые результаты компьютерного подсчета голосов оказались неверными, то будет необходимость в ручном пересчете этих бюллетеней.

"Так что все еще остается много неопределенности", - добавил Блэк.

Выборы в США – о чем сообщалось ранее:

  • Новоизбранный президент Джо Байден выступил с обращением к нации в своем родном городе Уилмингтон. Он пообещал стать президентом для всех американцев, включая 70 миллионов человек, проголосовавших за переизбрание Дональда Трампа.
  • Действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что выборы еще не закончились и его штаб будет отстаивать свои позиции по результатам выборов в суде в понедельник. Он добавил, что в настоящее время Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов.
  • Президент Украины Владимир Зеленский поздравил кандидата в президенты США Джо Байдена с победой на выборах.
  • Бывший госсекретарь США, экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон высказала радость в связи с победой Джо Байдена на выборах президента страны.

  • Когда объявят результаты выборов президента США​​ 2020

    3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.​

    Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.

    ​Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

    Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.

    По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.

    После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.

    Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.

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