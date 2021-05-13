Что ждет Россию после краха Путина: политолог предрек мрачное будущее

Россия уже более ста лет назад перешла на нисходящую ветвь развития, внизу которой только раскол.
После падения режима президента Владимира Путина Россию может ждать раскол страны или гражданская война. Такое мнение озвучил российский оппозиционный журналист и политолог Дмитрий Орешкин.
"В ближайшие годы в России не будет никакого экономического роста и роста уровня жизни россиян, а компенсацией этому будет все более надоедливая и язвительная пропаганда. Россия уже очень давно - более ста лет назад - перешла на нисходящую ветвь развития, внизу которой только раскол", - сказал Орешкин Апострофу.
По его прогнозам, когда режим Путина рухнет, стране грозит раскол или микрогражданская война.
"Я, например, плохо представляю, как может измениться власть в Беларуси - может прийти снова такой же президент, который будет и дальше душить. Так и в России - все больше россиян не видят возможности реализовать себя из-за притеснений в России", - отметил Орешкин.
При этом политолог сомневается, что в России возможные изменения демократическим путем.
"Я не верю, что в России все может измениться демократическим путем. Я думаю, что в ближайшие годы в России и дальше будет путинская вертикаль и Россия будет "вождистским" государством, а не европейской страной. Это будет катастрофа для России, россиян и для ее соседей", - спрогнозировал Орешкин.
Как сообщал Главред, ранее российский политолог Дмитрий Орешкин заявил, что президент России Владимир Путин стал изгоем. Он прекрасно понимает, что в прямом столкновении с Западом – проигрывает. Поэтому борется с ним за свое существование, запугивает Запад, чтобы с ним наконец-то начали говорить. При этом у него хорошо развит инстинкт самосохранения, поэтому настоящую войну с Украиной он начинать не собирается.