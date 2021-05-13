Что ждет Россию после краха Путина: политолог предрек мрачное будущее

Демократия в РФ невозможна, считает Орешкин / Reuters

После падения режима президента Владимира Путина Россию может ждать раскол страны или гражданская война. Такое мнение озвучил российский оппозиционный журналист и политолог Дмитрий Орешкин.

"В ближайшие годы в России не будет никакого экономического роста и роста уровня жизни россиян, а компенсацией этому будет все более надоедливая и язвительная пропаганда. Россия уже очень давно - более ста лет назад - перешла на нисходящую ветвь развития, внизу которой только раскол", - сказал Орешкин Апострофу.

По его прогнозам, когда режим Путина рухнет, стране грозит раскол или микрогражданская война.

"Я, например, плохо представляю, как может измениться власть в Беларуси - может прийти снова такой же президент, который будет и дальше душить. Так и в России - все больше россиян не видят возможности реализовать себя из-за притеснений в России", - отметил Орешкин.

При этом политолог сомневается, что в России возможные изменения демократическим путем.

"Я не верю, что в России все может измениться демократическим путем. Я думаю, что в ближайшие годы в России и дальше будет путинская вертикаль и Россия будет "вождистским" государством, а не европейской страной. Это будет катастрофа для России, россиян и для ее соседей", - спрогнозировал Орешкин.

Как сообщал Главред, ранее российский политолог Дмитрий Орешкин заявил, что президент России Владимир Путин стал изгоем. Он прекрасно понимает, что в прямом столкновении с Западом – проигрывает. Поэтому борется с ним за свое существование, запугивает Запад, чтобы с ним наконец-то начали говорить. При этом у него хорошо развит инстинкт самосохранения, поэтому настоящую войну с Украиной он начинать не собирается.