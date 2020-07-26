Вспышка бубонной чумы у границ России: власти Монголии ввели карантин

В Монголии вспышка бубонной чумы / Pixabay.com

Пока мир борется с пандемией коронавируса, власти граничащей с Россией Монголии ввели карантин из-за бубонной чумы. На карантине пока находится только один регион — район Улиастай провинции Завхан.

Об этом сообщает РИА "Новости".

Стало известно, что у 39-летнего жителя Улиастая были обнаружены симптомы заболевания, в том числе высокая температура, головная боль и боль в мышцах. Оказалось, что он с семьей неделю назад съел мясо сурка.

На данный момент предполагаемый зараженный помещен в изоляцию в местной больнице.

При этом по меньшей мере девять человек, с которыми он контактировал, обязаны соблюдать изоляцию дома.

Читайте такжеКитай "подарил" миру бубонную чуму: что это, симптомы и грозит ли новая пандемияНапомним, ранее вспышка бубонной чумы была зафиксирована на западе Монголии. В регионе ввели карантинные ограничения на неопределенный срок, а на Алтае и Туве закрыли границы со страной.

Добавим, что 27-летнего мужчину и женщину 29 июня госпитализировали в больницу после того, как они съели сырое мясо сурка. Вспышки чумы периодически случаются в Монголии. В частности, в 2019 году от бубонной чумы там умерла пара, которая тоже употребляла сырое мясо сурка.



