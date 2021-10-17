Дефолт США: эксперт объяснил, почему Америке крах не грозит

Дефолт Соединенных Штатов невозможен даже теоретически, считает Загородний / Reuters

В США не может быть объявлен дефолт, потому что Штаты производят доллар. А контролируя эмиссию доллара в мире, США могут бесконечно повышать "потолок" долга - ровно столько, сколько им будет нужно.

Уже по этой причине Соединенным Штатам дефолт совершенно не грозит, заявил в комментарии Главреду политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

Такая ситуация в США возникла не впервые. Уже не раз случались так называемые шатдауны, когда США вовремя не успевали повысить границу долга.

"В частности, так случалось при президентстве Дональда Трампа – тогда у США возникли временные трудности. Впрочем, все это было некритично: отправили в отпуск некоторых чиновников, приостановили выплаты и т.д. Однако затем Конгресс проголосовал за повышение лимита госдолга, и все заработало вновь", - объяснил эксперт.

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По его словам, дефолт Штатам не грозит еще и потому, что США являются привлекательной для инвестирования страной, поэтому их долговые обязательства спокойно выкупаются большинством инвесторов или стран мира.

"Одним словом, пока США являются главным эмитентом доллара, пока энергоносители (нефть и газ) торгуются в основном в долларе, нет повода даже допускать мысль о том, что в Штатах возможен дефолт. Никаких предпосылок для финансовых потрясений в США нет. Так что дефолт Соединенных Штатов невозможен даже теоретически, он не случится", - резюмировал Загородний.

Дефолт в США 2021

14 октября президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий повышение "потолка" госдолга на 480 миллиардов долларов.

Как информирует Белый дом, этого увеличения лимита должно хватить для того, чтобы федеральное правительство в полной мере продолжало исполнять свои обязательства до начала декабря.

8 октября соответствующий законопроект принял сенат США.

Ранее Минфин США предупредил, что если до 18 октября 2021 года сделать все необходимые для утверждения лимита действия, то стране теоретически грозит дефолт.

Отметим, в США, в отличие от большинства государств, "потолок" долга установлен законодательно, его нельзя превышать без одобрения Конгресса. С 1 октября страна превысила разрешенный законодательным органом лимит госдолга в 28,4 триллиона долларов.