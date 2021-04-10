Делегация США приедет в Киев с целью возвращения Крыма в Украину

Саммит Крымской платформы пройдет в Киеве 23 августа / УНИАН

Соединенные Штаты Америки примут участие в мероприятиях в рамках саммита Крымской платформы, запланированном на 23 августа, и в торжествах в честь 30-летия обретения Независимости Украины, которые пройдут 24 августа. Участие президента Джо Байдена пока не подтверждается. Об этом заявила временный поверенных в делах Вашингтона на территории украинского государства Кристина Квин.

В интервью Факты ICTV дипломат сказала, что американцы уже получили предложение от Украины приехать на Крымскую платформу и мероприятия в честь 30-й годовщины Независимости. Ожидается, что США будут представлены на высоком уровне. Однако пока неизвестно, кто конкретно посетит Украину.Читайте такжеБайден сделал заявление в седьмую годовщину оккупации Крыма

"От США точно будут высокие представители на этих мероприятиях, но я пока не могу сказать, кто именно это будет", - подчеркнула Квин в ответ на вопрос о том, приедет ли в Украину американский глава государства Джо Байден.

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