Делегация США приедет в Киев с целью возвращения Крыма в Украину

Американская делегация также будет присутствовать на мероприятиях, посвященных 30-летию Независимости Украины.
Соединенные Штаты Америки примут участие в мероприятиях в рамках саммита Крымской платформы, запланированном на 23 августа, и в торжествах в честь 30-летия обретения Независимости Украины, которые пройдут 24 августа. Участие президента Джо Байдена пока не подтверждается. Об этом заявила временный поверенных в делах Вашингтона на территории украинского государства Кристина Квин.
В интервью Факты ICTV дипломат сказала, что американцы уже получили предложение от Украины приехать на Крымскую платформу и мероприятия в честь 30-й годовщины Независимости. Ожидается, что США будут представлены на высоком уровне. Однако пока неизвестно, кто конкретно посетит Украину.Читайте такжеБайден сделал заявление в седьмую годовщину оккупации Крыма
"От США точно будут высокие представители на этих мероприятиях, но я пока не могу сказать, кто именно это будет", - подчеркнула Квин в ответ на вопрос о том, приедет ли в Украину американский глава государства Джо Байден.
Возвращение Крыма в Украину
- Президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля подписал указ, которым предусматривается запуск мероприятий по организации Крымской платформы. Это переговорная площадка, задачей которой является реализация планов по возвращение оккупированной автономной республики под политический контроль Киева.
- 3 марта в МИД Украины сказали, что Киев работает над организацией визита президента США Джо Байдена в украинскую столицу на мероприятия в рамках Крымской платформы.
- 11 марта на заседании СНБО была принята стратегия по вопросам освобождения и возвращения оккупированных Крыма и Севпастополя в состав Украины. Документ намерены перевести на английский язык.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уточнил, что процесс возвращения Крыма в Украину основывается на трех ключевых задачах: работа над стратегией по полуострову, укрепление усилий по деоккупации на переговорах в рамках Крымской платформы и реализация шагов, направленных на восстановление суверенитета Украины над автономной республикой.