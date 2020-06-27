"Бук" сбил "Сушку": на суде по делу MH17 обнародовали новые доказательства запуска ракеты

На суде по делу MH17 показали важные доказательства запуска ракеты / Reuters

Прокуратура Нидерландов во время судебных слушаний по делу сбитого над Донбассом в 2014 году малазийского Боинга MH17 представила запись новых телефонных разговоров, которые доказывают, что лайнер был сбит установкой "Бук", о которой говорили подозреваемые.

Об этом сообщает NRC.

Отмечается, что телефонные разговоры на сегодняшний день являются наиболее конкретными доказательствами по делу MH17 в отношении трех российских и одного украинского подозреваемых.

Новая запись показывает, что пророссийские сепаратисты думали, что сбили украинский истребитель.

В 16.48 вечера, вскоре после крушения MH17 на востоке Украины, подозреваемый Леонид Харченко звонит подозреваемому Сергею Дубинскому.

"Мы уже на месте. Мы уже сбили "Сушку" (украинский самолет – ред)", - говорит Харченко.

Позже вечером, в 19.52, Дубинский звонит подозреваемому Олегу Пулатову и спрашивает: "Скажите, наш "Бук" стрелял или нет?" Пулатов ответил: "Бук" сбил "Сушку" после того, как "Сушка" сбила "Боинг".

После этого Дубинский позвонил главному подозреваемому Игорю Гиркину, который возглавлял вооруженные силы самопровозглашенной "ДНР".

"Сушка попала в Боинг, и после этого мы сбили Сушку с помощью нашего "Бука". Хорошие новости, верно, Игорь?", - спросил он.

"Я не знаю, я, честно говоря, не верю этому", - ответил ему Гиркин.

"Нас все равно будут обвинять в том, что мы сбили его, если вы понимаете, о чем я", - добавил Дубинский.

Прокуроры напомнили, что никаких других самолетов, кроме MH17, 17 июля никто не сбивал, а в обломках самолета и телах пассажиров были найдены фрагменты от ракеты "Бук".

Читайте такжеЖуткая катастрофа Боинга МН17: главные версииНапомним, ранее Cоединенные Штаты Америки отказались предоставлять спутниковые данные о запуске ракеты по малазийскому Боингу MH17, который сбили в небе над Донбассом в 2014 году.

Об этом рассказал председательствующий судья Хендрик Стинхейс.

По информации, был показан только снимок, чтобы сверить его с информацией в меморандуме.

Так, прокуратура Нидерландов запросила у США рассекретить спутниковые снимки, на которых видно пуск ракеты "Бук" по Боингу MH17. Спутник показали спецслужбам Дании, но данные не будут рассекречены и приобщены к делу. Вместо этого в деле будет меморандум, в котором описываются детали трагедии.