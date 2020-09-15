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Дело Новака: у бывшего экс-главы Автодора нашли громадные тайники с деньгами

15 сентября 2020, 18:15

В Польше правоохранители подозревают, что найденные у Славомира Новаки деньги и имущество прямо связаны с его коррупционной деятельностью.

Новак
Славомир Новак / УНИАН

Сотрудники Центрального антикоррупционного бюро (ЦАБ) Польши обнаружили ранее неизвестное следствию имущество экс-руководителя госкомпании Укравтодор Славомира Новака ‒ который проходит подозреваемым во взяточничестве и отмывании денег.

Об этом во вторник, 15 сентября, сообщает портал Polsat News со ссылкой на источники среди правоохранителей.

В частности, детективы обнаружили тайники, в которых хранилось в общей сложности более 1,15 млн долларов США.

Также известно, что следователи нашли два специальных тайника, внутри которых находились наличные деньги (536 тысяч евро, 470 тысяч долларов и 30 тысяч злотых) ‒ приблизительно 30 млн гривен по курсу.

Кроме того, сотрудники бюро наложили арест на две квартиры Новака стоимостью 2 млн злотых (около 15 млн гривен) и автомобиль Land Rover. Следствие убеждено ‒ найденные деньги и имущество связаны с его коррупционной деятельностью.

"Новые выводы показывают гораздо больший масштаб действий Славомира Новака, чем считалось до сих пор" – заявил один из источников.

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Напомним, ранее Главред сообщал:

  • В конце июля сотрудники Центрального антикоррупционного бюро Польши задержало экс-министра транспорта Польши и экс-руководителя Укравтодора Славомира Новака. Его подозревают в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег.
  • Кроме Новака также задержали Дариуша С., бывшего командира JW" GROM "и предпринимателя из Гданьска Яцека П.

Славомир Новак новости Польши коррупция деньги
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