Дело Новака: у бывшего экс-главы Автодора нашли громадные тайники с деньгами

Славомир Новак / УНИАН

Сотрудники Центрального антикоррупционного бюро (ЦАБ) Польши обнаружили ранее неизвестное следствию имущество экс-руководителя госкомпании Укравтодор Славомира Новака ‒ который проходит подозреваемым во взяточничестве и отмывании денег.

Об этом во вторник, 15 сентября, сообщает портал Polsat News со ссылкой на источники среди правоохранителей.

В частности, детективы обнаружили тайники, в которых хранилось в общей сложности более 1,15 млн долларов США.

Также известно, что следователи нашли два специальных тайника, внутри которых находились наличные деньги (536 тысяч евро, 470 тысяч долларов и 30 тысяч злотых) ‒ приблизительно 30 млн гривен по курсу.

Кроме того, сотрудники бюро наложили арест на две квартиры Новака стоимостью 2 млн злотых (около 15 млн гривен) и автомобиль Land Rover. Следствие убеждено ‒ найденные деньги и имущество связаны с его коррупционной деятельностью.

"Новые выводы показывают гораздо больший масштаб действий Славомира Новака, чем считалось до сих пор" – заявил один из источников.

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