Дипломат объяснил, почему США и РФ из-за слов Байдена забудут Украину

Заявление Байдена в адрес Путина может обернуться рисками для Киева, считает Павел Климкин.
Президент США Джо Байден своим заявлением в адрес главы РФ Владимира Путина показал, что он является лидером свободного мира. Однако такая ситуация грозит Украине существенным риском. Вашингтон и Москва в связи с данными событиями могут перейти к неформальной коммуникации, из-за чего наверняка серьезно пострадают интересы Киева, заявил в эфире телеканала Украина 24 украинский дипломат, бывший глава МИД Павел Климкин.
По его словам, последствия слов Байдена в адрес Путина могут отразиться на Украине не только в контексте расширения военной агрессии Москвы в отношении Киева.
"Байден продемонстрировал, что он реальный лидер свободного мира, для него это на самом деле было очень важно, но тут для нас есть риски. Мы говорим о возможной эскалации, дестабилизации, говорим о Донбассе, юге. Это все правильно, но есть еще один существенный риск, который нужно учитывать", - считает Климкин.
Дипломат акцентировал внимание на том, что слова Байдена в адрес Путина свидетельствуют о возможном переходе переговорного процесса Вашинтона и Москвы на неформальный уровень. В рамках такой дискуссии, скорее всего, не будут учитываться интересы Украины, поскольку переговоры де-факто станут закрытыми. Это серьезный риск для украинского государства.Читайте такжеПри Байдене США будут мириться с Москвой за счет Украины
"Своими словами Байден сильно сузил пространство для официальных переговоров и расширил пространство для неофициальных каналов коммуникации, так для Путина, в его понятийном мире это удар под дых, и, как ему показалось, что пока что в цивилизованный мир ему попасть без шансов. Поэтому обсуждения будут в неофициальном формате. И в этих обсуждениях для нас места с большой вероятностью не найдется, поэтому это будет происходить за нашей спиной. И это еще один большой риск", - подчеркнул Павел Климкин.
Обострение отношений США и России
- Президент США Джо Байден 17 марта в интервью ABC согласился с точкой зрения журналиста о том, что Путин является "убийцей". Он заявил об ответственности главы РФ за вмешательство в американские выборы.
- На следующий день Россия отозвала своего посла в США Анатолия Антонова. Его вызвали в Москву чтобы выяснить, каким образом теперь смогут выстраивать дипломатические отношения российское и американское государства.
- Президент РФ Владимир Путин в ответ на слова Байдена пожелал ему здоровья и добавил, что "кто так обзывается, тот сам так называется".
- Позже Путин предложил Байдену провести публичные дебаты с трансляцией дискуссии в прямом эфире.
- Однако у Байдена заявили, что президент США не намерен принимать участие в каких-либо дебатах с Путиным.
- Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан считает, что отношения Вашингтона и Москвы ждут трудные времена. Однако государства могут сотрудничать по ряду кризисных направлений.