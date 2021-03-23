Дипломат объяснил, почему США и РФ из-за слов Байдена забудут Украину

США и РФ не будут говорить об Украине в случае смены формата переговоров – Климкин / Reuters

Президент США Джо Байден своим заявлением в адрес главы РФ Владимира Путина показал, что он является лидером свободного мира. Однако такая ситуация грозит Украине существенным риском. Вашингтон и Москва в связи с данными событиями могут перейти к неформальной коммуникации, из-за чего наверняка серьезно пострадают интересы Киева, заявил в эфире телеканала Украина 24 украинский дипломат, бывший глава МИД Павел Климкин.

По его словам, последствия слов Байдена в адрес Путина могут отразиться на Украине не только в контексте расширения военной агрессии Москвы в отношении Киева.

"Байден продемонстрировал, что он реальный лидер свободного мира, для него это на самом деле было очень важно, но тут для нас есть риски. Мы говорим о возможной эскалации, дестабилизации, говорим о Донбассе, юге. Это все правильно, но есть еще один существенный риск, который нужно учитывать", - считает Климкин.

Дипломат акцентировал внимание на том, что слова Байдена в адрес Путина свидетельствуют о возможном переходе переговорного процесса Вашинтона и Москвы на неформальный уровень. В рамках такой дискуссии, скорее всего, не будут учитываться интересы Украины, поскольку переговоры де-факто станут закрытыми. Это серьезный риск для украинского государства.Читайте такжеПри Байдене США будут мириться с Москвой за счет Украины

"Своими словами Байден сильно сузил пространство для официальных переговоров и расширил пространство для неофициальных каналов коммуникации, так для Путина, в его понятийном мире это удар под дых, и, как ему показалось, что пока что в цивилизованный мир ему попасть без шансов. Поэтому обсуждения будут в неофициальном формате. И в этих обсуждениях для нас места с большой вероятностью не найдется, поэтому это будет происходить за нашей спиной. И это еще один большой риск", - подчеркнул Павел Климкин.

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