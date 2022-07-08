Дипломатический скандал на саммите G20: Лавров снова устроил "цирк"

Лавров / pixabay, reuters

В Индонезии на встрече "Большой двадцатки", где многие представители государств отказались от совместного фото из-за присутствия на саммите главы МИД России Сергея Лаврова, также обвинили чиновника РФ в срыве переговоров.

Как пишет Spiegel, встречу стран G20 на Бали глава МИД РФ покинул досрочно, сразу после своего выступления.

Министр иностранных дел Федеративной Республики Германии Анналена Бербок в связи с этим обвинила Лаврова в срыве переговоров. В комментарии журналистам Бербок отказалась сделать совместное фото с Лавровым, открыто заявив, в чем причина.

"Я не могу стоять рядом с тем, кто параллельно бомбит Украину, нападает на детей, взрослых, мирных жителей. Поэтому групповой фотографии с этого саммита не будет", - сказала она журналистам.

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Саммит G20

7 июля на Бали открылся Совет министров иностранных дел "Большой двадцатки" (G20), основные дискуссии намечены на 8 июля.

С 15 по 16 ноября там же пройдет саммит G20, на который приглашены президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский.

29 июня премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что власти Индонезии исключили личное присутствие Владимира Путина на саммите.

"Что касается президента Путина на "Двадцатке", президент Индонезии Джоко Видодо исключил это категорически, российский президент не приедет", – сказал Драги. При этом он не исключил выступления Путина по видеосвязи.

Позже помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин принял приглашение Индонезии участвовать в саммите G20, но формат пока уточняется.

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