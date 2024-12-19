"Для Путина это пощечина": Эйдман сказал, на что способна Россия в 2025 году

У российской оккупационной армии нет сил, чтобы расширить наступление. А сирийская ситуация доказала, что ресурсов и резервов у России нет вообще.

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Эйдман сказал, на что способна Россия в 2025 году/ коллаж: Главред, фото: скрин, Facebook Эйдман

Кратко:

Армия РФ сейчас не имеет сил, чтобы расширить наступление на фронте

Максимум, на который способна РФ в 2025 году - захватить еще часть Донецкой области

Ситуация в Сирии показала, что у РФ нет ресурсов и резервов

Российская оккупационная армия не имеет сил, чтобы расширить наступление на фронте. Сейчас российские войска могут проводить лишь какие-то локальные действия.

А для того, чтобы начать широкомасштабное наступление в Украине, по словам российских провластных блогеров, стране-агрессору России понадобилось бы от 500 тысяч до миллиона новых солдат. Об этом сказал социолог, публицист и автор книг Игорь Эйдман во время чата на Главреде.

"У Путина нет сил, чтобы штурмовать Запорожье и Херсон. Логика войны говорит о том, что Россия не может сейчас расширить наступление. Если бы в РФ хотели расширить наступление, они должны были бы провести мобилизацию. "Зет-блогеры" давно пишут о том, что для начала широкомасштабного наступления в Украине понадобилось бы от 500 тысяч до миллиона новых солдат. Сейчас российские войска могут осуществлять лишь какие-то локальные действия, так, например, мы видим, как они наступают на Донбассе", - отметил Эйдман.

Он обратил внимание, что, как считается, в ноябре у российских войск было рекордное наступление. В то же время эксперт подчеркнул, что если посмотреть на карту Украины, то мы увидим, что хотя наше государство по сравнению с другими месяцами потеряло много, однако по сравнению с площадью захваченных территорий в первые дни полномасштабной войны - ничтожно мало.

По словам Эйдмана, если российские войска будут наступать такими темпами, то максимум, что они смогут сделать в 2025 году - захватить еще кусок Донецкой области. И, конечно, Путина это все не устраивает. А на широкое наступление у России нет ресурсов.

"Как видим, у нее не хватило ресурсов, чтобы удержать Сирию. Другими словами, ресурсы России на пределе, и это очевидно. Там еще пытаются делать хорошую мину при плохой игре, но сирийская ситуация доказала, что резервов у России нет вообще, и ресурсов нет, в принципе", - сказал публицист.

Он отметил, что ситуация в Сирии стала пощечиной Путину, но он был вынужден с этим смириться.

"Для Путина то, что произошло в Сирии, - это просто пощечина, его мордой там вытерли стол. Он столько лет кичился, изображал из себя Александра Македонского, победителя, а в результате за три-четыре дня его вышвырнули из Сирии пинком под зад. Все это ужасно унизительно, но, тем не менее, он вынужден с этим мириться. Потому что ему просто нечем было защищать свои завоевания и режим Асада в Сирии", - отметил Эйдман.

Смотрите видео чата с Игорем Эйдманом:

Война в Украине - последние новости

Ранее в Reuters отмечали, что армию КНДР "разносят" на Курщине - убиты 100 и ранены около 1000 северокорейских военных. Солдаты КНДР не знают особенностей открытой местности, где идут боевые действия.

Также, как сообщал Главред, РФ хочет открыть путь на Херсон - оккупанты штурмуют острова в устье Днепра. Контроль над островами Казацкий и Круглик в устье Днепра даст оккупантам доступ к реке, которая играет ключевую стратегическую роль в боевых действиях на юге.

Напомним, Генштаб подтвердил поражение ценного объекта в РФ. Украинские защитники поразили еще один стратегический объект российских оккупантов.

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Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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