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"Насильно мил не будешь": в Кремле заговорили о развале Минских соглашений

Дмитрий Песков оценил вероятность выхода Украины из Минских соглашений.

12 июля 2020, 14:56
Песков
Дмитрий Песков / Reuters

Кремль готов к возможному выходу Украины из Минских соглашений, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В то же время он считает, что всем сторонам переговорного процесса, это "не понравится", сообщает российское агентство ТАСС.

На вопрос, готова ли Россия к выходу Украины из Минских соглашений, Песков ответил: "В данном случае насильно мил не будешь". Но подобный шаг Украины "очевидно не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве".

"Если такое произойдет, мы лишимся какой-либо базы, на основе которой выстраиваем переговорный процесс, и создать новую базу в виде нового документа будет чрезвычайно сложно", - сказал пресс-секретарь Путина.

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Напомним, ранее вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил о том, что Украина настаивает на пересмотре Минских соглашений, поскольку ряд их пунктов не соответствуют сегодняшним реалиям.

Отметим, что слова украинского представителя вызвали бурную реакцию в РФ.

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