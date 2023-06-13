Дональд Трамп взят под стражу в суде Майами

Взятие Трампа под стражу - формальная процедура, он пока без наручников.

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Трамп в суде / скриншот NBC News

13 июня бывший президент США Дональд Трамп был формально арестован в здании федерального суда Майами.

Как сообщает CNN, Трамп будет привлечен к ответственности по обвинению в ненадлежащем обращении с секретными документами.

Слушание во вторник проходит как "первоначальная явка", а также как так называемое предъявление обвинения, и у Трампа будет возможность выступить со своим заявлением по делу.

Адвокаты Трампа и помощника и сообвиняемого Трампа Уолта Наути будут выступать в суде от их имени, а правила Флориды требуют, чтобы обвиняемым запрещали по крайней мере одного адвоката в штате, который представляет их.

Трамп может выйти под залог

На слушании мировой судья обсудит пакет залога, который позволит обвиняемым не находиться под стражей в ожидании суда. Могут быть требования, чтобы они уведомляли отдел пробации суда перед поездкой в определенные места.

Прокуратура также может потребовать наложить ограничения на Трампа и Науту, запретив их общение со свидетелями.

Начальник контрразведки Министерства юстиции Джей Бретт, который до сих пор был ключевым игроком в расследовании документов, указан в документе по делу как представитель правительства.

В чем обвиняют Трампа

Бывшему президенту США Дональду Трампу и его соратнику Уолту Наути предъявлены обвинения из 37 пунктов.

В августе прошлого года ФБР обнаружило в имении Трампа Мар-а-Лаго ряд документов с грифом "секретно", которые он должен был сдать в Национальный архив. Позже Трампу вручили повестку в суд из-за одного из случаев хранения таких документов.

Смотрите видео о том, как Трампу может грозить 400 лет тюрьмы:

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