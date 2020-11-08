Джилл Байден впервые вышла в свет в качестве первой леди

Джилл Байден / Фото: twitter.com/DrBiden

Джилл Байден, жена победителя президентской гонки в США Джо Байдена, впервые показалась на людях с мужем в качестве первой леди.

Фотография была опубликована в Instagram бренда одежды, платье от которого она выбрала для триумфального появления.

Новая первая леди США вышла в черном ассиметричном платье с цветочным рисунком от бренда Oscar de la Renta Resort. При этом 69-летняя Джилл Байден была одета в черную защитную маску.

Уточняется, что такой выбор наряда новой первой леди был не случаен. Дизайнеры данного бренда являются выходцами из семей иммигрантов. Они стали владельцами модного дома в 2016 году после смерти основателя.

Джилл Байден / Фото: Instagram/oscardelarenta

Джилл Байден – американская учительница. За будущего президента она вышла замуж в 1977 году, это ее второй брак. У Джо Байдена в автомобильной аварии погибла жена Нелия и их дочь Наоми. Миссис Байден формально не усыновляла Бо и Хантера Байдена, сыновей мужа, но всегда называла их своими детьми. У них один общий ребенок — дочь Эшли (родилась в 1981 году). Смерть Бо от рака мозга в мае 2015 года стала для супругов серьезным ударом. Джилл также защищала второго пасынка, Хантера, в разгар скандала вокруг украинской компании Burisma.