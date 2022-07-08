"Джонсон стоит за обстрелами Белгорода": в СНБО озвучили ТОП-3 фейка Кремля

В СНБО назвали топ-3 фейка Кремля / radiosvoboda.org

Пропагандисты России продолжают распространять фейки об Украине и событиях в мире. В недавних обстрелах российского Белгорода россияне, например, обвинили премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

"Джонсон стоит за обстрелами мирных городов - Белгорода, Курска. Британские подданные должны это знать. Он один из идеологов войны против России до последнего украинца", - цитирует Центр противодействия дезинформации слова главы российской Госдумы Вячеслава Володина.

В ТОП-3 фейков, которые распространяет Россия, также попали:

заявление президента РФ про готовность к переговорам с Украиной и утверждение о том, что якобы "войну на Востоке Украины развязал коллективный Запад, а не Россия";

якобы возможная продажа президентом Владимиром Зеленским и его командой вертолетных двигателей для ВС РФ.

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Напомним, поздно ночью 1 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по селу Сергеевка в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Три ракеты попали в девятиэтажный жилой дом и две базы отдыха. 18 человек погибли, среди них два ребенка. 30 человек ранены.

Ранее сообщалось, что в результате ракетного обстрела оккупантами Очакова на Николаевщине в ночь на 28 июня погибла 8-летняя девочка Ева Смульская. Ракета попала прямо в их дом. Других членов семьи удалось откопать из-под завалов, а Еву с 50-летней бабушкой спасти уже не удалось.

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