У берегов Маврикия затонувший танкер вылил нефть в Индийский океан

У берегов Маврикия затонул танкер / Фото: twitter.com/PKJugnauth

В Индийском океане у берегов райского острова Маврикий затонул танкер Wakashio, который перевозил около 4 тыс. тонн нефтепродуктов, а также 200 тонн дизельного топлива.

Как сообщает издание AFP, утечка нефти стала причиной экологической катастрофы, власти острова объявили чрезвычайное положение.

Премьер-министр Маврикия Правинд Джагнаут обратился за помощью к правительству Франции, поскольку у острова нет возможности поднять затонувший корабль и ликвидировать разлив топлива.

"Крушение Wakashio представляет опасность для Маврикия. У нашей страны нет навыков и опыта для снятия с мели судов, поэтому я обратился за помощью к Франции и ее президенту Эммануэлю Макрону", - сказал Джагнаут.

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Экосистеме острова нанесен колоссальный ущерб. Индийский океан вокруг потерпевшего крушение корабля окрашен в темно-черный цвет. Густой и липкой нефтью покрыты пляжи, гибнет рыба и другие морские обитатели.

Напомним, танкер Delfi затонул у побережья Одессы в прошлом году, после того как его сорвало с якоря во время сильного шторма. Судно до сих пор остается лежать на волнорезе, поскольку владелец не может его убрать.

Позже в Одессе приняли решение об объявлении режим ЧС местного уровня из-за очередной утечки нефтепродуктов из затонувшего судна Delfi в море.