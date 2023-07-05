Экс-депутат Госдумы пояснил, остановят ли Путина гигантские потери армии

Илья Пономарев прямо утверждает, что русский диктатор Владимир Путин ясно избрал и пойдет до конца по пути активного закручивания гаек.

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По мнению Пономарева, Путина не остановят никакие потери оккупантов / Коллаж скриншот YouTube, Главред

Никакие потери русской оккупантской армии не заставят диктатора Путина свернуть с избранного им преступного пути (и аналогии с войной в Афганистане не работают в этом случае). Об этом заявил координатор политического центра Легиона Свобода России, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев во время чата на Главреде.

"Есть существенная разница. В 80-е годы уже шел распад государственности, и на смену старой пришла более слабая власть. Однако, когда начинается процесс откручивания гаек, его очень трудно остановить. Путин это хорошо понимает, как чекист, который тогда все это наблюдал и был против происходящего. Тогда важными факторами были Горбачев и гласность, и было общее ощущение, что монолит разрушен. А дальше сыграли свою роль разные факторы: афганской войны, Чернобыля, алкоголя и т.д. Было много ударов, которые изнутри добили Советский Союз", ‒ сказал он.

Пономарев прямо утверждает, что Путин ясно избрал и пойдет до конца по пути активного закручивания гаек.

"Сейчас такого нет. Путин идет по пути не откручивания, а активного закручивания гаек. А как показывают примеры многих стран мира, в такой ситуации повышается градус радикализма противостояния. И умеренные слои выпадают из революционной и протестной борьбы. Стоит посмотреть хотя бы на пример Второй мировой войны и Германии. Немцы же не бунтовали против Гитлера. Да, были отдельные выступления разных героев-одиночек и элитных групп, но массового протеста не было. И в России его не будет до самого конца. Но – ровно до того момента, пока люди не поймут, что все падает, что гайки стали раскручиваться и срываться, что теперь уже можно. Когда они поймут, что можно, тогда протест, накопившийся в российском обществе, обязательно выйдет на поверхность, но не раньше", ‒ сказал он.

Смотрите видео чата с Ильей Пономаревым на Главреде:

Кто такой Илья Пономарев Илья Пономарев – российский политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, разговаривает на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, с 2015 года находится в США, пишет Википедия.

В РФ уже ищут преемника Путина

Напомним, ранее генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки заявил, что российские элиты активно занялись поиском преемника Владимира Путина. Это происходит на фоне провалов на фронте и ухудшения состояния здоровья хозяина Кремля. Подавляющее большинство в элитах понимает, что выиграть войну в Украине невозможно.

Военный аналитик и писатель Стив Стразерс заявил, что есть несколько кандидатов на место президента РФ в случае смерти диктатора Владимира Путина. Он не исключил, что в случае смерти Путина его потенциальными преемниками могут быть Сергей Иванов, бывший министр обороны, и экс-премьер России Дмитрий Медведев, который долгое время считался близким доверенным лицом Путина.

Как отметил генерал-лейтенант, отставной офицер Сухопутных войск США Бен Ходжес, независимо от того, кто станет преемником российского диктатора Владимира Путина на посту президента страны-агрессора России, ему будет чрезвычайно сложно превзойти нынешнего главу Кремля.

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