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Экс-лидер Беларуси объяснил, почему Лукашенко втихаря провел инаугурацию

23 сентября 2020, 19:58

Инаугурация Лукашенко похожа на собрание, на котором избирают пахана, полагает Шушкевич.

Шушкевич поделился, что Лукашенко по одной причине сделал тайную инаугурацию – Лукашенко инаугурация
Александр Лукашенко по одной причине сделал тайную инаугурацию, поделился Станислав Шушкевич / Reuters

Бывший глава Верховного совета Беларуси Станислав Шушкевич считает, что президент Беларуси Александр Лукашенко не захотел проводить нормальную инаугурацию, поскольку протесты были бы неминуемы.

Лукашенко принес присягу президента на тайном собрании, так избирают пахана – втихаря собираются определенные люди, рассказал экс-лидер Беларуси в комментарии Гордону.

По словам Шушкевича, Лукашенко продолжает управлять Беларусью методами организованной преступности.

"…Сегодня (23 сентября – Ред.) заблокировали все въезды в Минск, и он принес присягу на тайном собрании. Так избирают пахана, когда втихаря собираются определенные люди. И эти методы у нас практикуются. Сейчас Лукашенко такими же методом устанавливает свою власть…", – сказал собеседник.

  • Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента 2020. После выборов начались массовые акции протеста. Людей возмутила информация, что Александр Лукашенко якобы побеждает с огромным отрывом. Силовики жестоко расправлялись с участниками акций протеста.
  • Оппозиция Беларуси обвинила власти в масштабных фальсификациях выборов. Ряд стран мира и Европарламент не признали белорусские выборы.
  • Лукашенко говорил, что протесты в Беларуси возникли не просто так, а их организовали западные страны.
  • Белорусский лидер решил не покидать пост президента, 23 сентября в Минске прошла его тайная инаугурация.
  • Ряд стран Запада, в частности Германия, не признали Лукашенко легитимным президентом. Срок действия президентских полномочий Лукашенко истекает 5 ноября.

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