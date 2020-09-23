Экс-лидер Беларуси объяснил, почему Лукашенко втихаря провел инаугурацию

Александр Лукашенко по одной причине сделал тайную инаугурацию, поделился Станислав Шушкевич / Reuters

Бывший глава Верховного совета Беларуси Станислав Шушкевич считает, что президент Беларуси Александр Лукашенко не захотел проводить нормальную инаугурацию, поскольку протесты были бы неминуемы.

Лукашенко принес присягу президента на тайном собрании, так избирают пахана – втихаря собираются определенные люди, рассказал экс-лидер Беларуси в комментарии Гордону.

По словам Шушкевича, Лукашенко продолжает управлять Беларусью методами организованной преступности.

"…Сегодня (23 сентября – Ред.) заблокировали все въезды в Минск, и он принес присягу на тайном собрании. Так избирают пахана, когда втихаря собираются определенные люди. И эти методы у нас практикуются. Сейчас Лукашенко такими же методом устанавливает свою власть…", – сказал собеседник.