Эксперт объяснил, когда начнется и чем закончится майдан в США

Выборы в США - когда начнется и чем закончится майдан в США / Getty Images

Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена в 2020 году были кошмаром и ужасом, заявил экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев. Однако их результат все равно повлияет на выборы в США 2020.

"…никому не интересно влиять на тех избирателей, которые уже определились со своим выбором – это бесполезно. А неопределившихся в Америке сравнительно немного – 11%, согласно социологии. Однако в условиях, когда избирательная гонка идет с очень маленьким отрывом кандидатов друг от друга, это существенно. Тем более, что американская избирательная система такова, что не важно, какова ситуация по стране – важно, что происходит в нескольких конкретных штатах", – пояснил эксперт во время чата на Главреде.

По его словам, пять конкретных штатов будут решать судьбу этих президентских выборов, и в каждом из них разница в 1-2%.

Читайте такжеВ Кремле оценили желание Трампа срочно заключить с Россией ядерную сделку"Так что, получается, что тут 11% – это значимая величина. Поэтому для каждого из кандидатов было важно вещать не на широкую публику, а на эти самые 11%. Причем на 11% не в штатах Калифорния, Нью-Йорк или Техас, где и так понятно, как проголосуют, а в пяти неопределившихся штатах", – уточнил Пономарев.

Результаты дебатов между Трампом и Байденом, он считает, были в пользу Трампа.

"Мне кажется, что по итогам дебатов была, скорее, ничья. Байден не проиграл эти дебаты, как многие прогнозировали, но он их и не выиграл. В целом, я считаю, что преимущество – у Трампа", – уточнил политик.

В Америке в связи с коронавирусом будет большой процент голосования по почте. По разным оценкам, по почте проголосует более 30 миллионов человек, а это 15% избирателей. Из них две трети, если не больше – демократы, и лишь треть – республиканцы. Это означает, что где-то 10% голосов демократы недосчитаются, и на 5% будет сдвиг в пользу республиканцев. Этого будет достаточно для того, чтобы у Трампа появилась возможность заявить, что он победил в штатах, где разница в 2% между кандидатами.

"Когда Трамп заявит о своей победе, демократы окажутся в положении догоняющих и будут добиваться пересчета голосов через почту. Во-первых, черт знает, сколько голоса будут считать. Несколько недель точно. Во-вторых, все это время будет продолжаться бесконечный водевиль, в чью пользу склоняются симпатии. В-третьих, проигравшая сторона точно пойдет в суд, и суд какое-то время будет рассматривать это дело, а, в итоге, будет еще какой-то пересчет голосов. После пересчета дело уйдет в Верховный суд США. А поскольку оно уйдет в Верховный суд не по одному штату, а по нескольким, это будет несколько разных параллельных процессов", – спрогнозировал Пономарев.

Читайте такжеТрамп грязно выругался в прямом эфире: что взбесило президента СШАВсе это время Штаты будет лихорадить: будут акции протеста в пользу либо демократов, либо республиканцев (в зависимости от того, кто объявит о своей победе), уверен эксперт. Он прогнозирует, что мир ждет очень долгий майдан в США – пока официально не появятся окончательные результаты выборов в США 2020.

"Хотя я бы поставил на Трампа в этой ситуации, поскольку он более наглый, более жесткий, более мотивированный, более отмороженный, а также он – действующий президент. Подозреваю, что он объявит о своей победе и сумеет сохранить власть в своих руках. Но это не факт", – резюмировал Пономарев.

Дебаты Трампа и Байдена - что было ранее:

29 сентября в городе Кливленд, штат Огайо, состоялись первые дебаты между Дональдом Трампом и Джозефом Байденом - кандидатами в президенты США.

Свои выступления политики начали со взаимных обвинений и оскорблений. Байден назвал Трампа клоуном и "худшим президентом в Америке". Кроме того, он заявил, что президент США запаниковал в условиях коронавируса, а также якобы постоянно лжет.

В свою очередь Трамп обвинил оппонента в том, что тот хочет лишить медицинской страховки 180 млн человек.

Далее президент США заявил, что сын его оппонента, Хантер, во время работы в Украине заработал "целое коррупционное состояние" (имелась в виду работа в компании Burisma). Байден опроверг все обвинения и сказал, что гордится своим сыном.

Вторые дебаты между Трампом и Байденом отменили. Дискуссия о проведении дебатов 15 октября не утихала почти двое суток.