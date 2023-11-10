Эксперт оценил, как сильно американцы готовы снова голосовать за Байдена

Позиции демократов в США сильно просели из-за ковидной политики администрации Байдена, считает эксперт Анатолий Октисюк.

https://glavred.info/world/ekspert-ocenil-kak-silno-amerikancy-gotovy-snova-golosovat-za-baydena-10515778.html Ссылка скопирована

Многие представители среднего класса в США не готовы голосовать за Байдена - Октисюк / коллаж Главред, фото УНИАН

Позиции Демократической партии и действующего президента Джо Байден среди американских избирателей сильно поколеблены. Об этом в интервью Главреду рассказал политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк.

"Позиции демократов в США сильно просели из-за ковидной политики администрации Байдена. Потому что они, например, раздавали деньги всем подряд, создавали условия для ограничения бизнеса. И заливание экономики деньгами и "ковидный террор" в США мало кому нравится. Многие представители среднего класса в США не готовы голосовать за Байдена, потому что он "уничтожил экономику", а за демократов потому, что они выступают за дотации, раздачу денег обездоленным, за усиление миграции, что не нравится консерваторам", ‒ сказал он.

Кто такой Анатолий Октисюк Анатолий Октисюк - эксперт по политическим вопросам, соучредитель аналитического центра DemocracyHouse. видео дня До 2016 года - старший аналитик Международного центра перспективных исследований. Анализирует события в Украине и за ее пределами. Освещает вопросы о войне России против Украины.

Внутриполитическая борьба в США

Результаты опроса показали, что Байден опередил Трампа в рейтингах, но проигрывает другим "республиканцам". В то же время действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден отстает от других потенциальных кандидатов-"республиканцев" – Рона Десантиса и Никки Хейли.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскрыл последствия для Украины от победы Трампа на президентских выборах в США в 2024 году. Президент Украины отметил, что каждое изменение в глобальном контексте имеет свое влияние, но неизвестно, кто именно выиграет на выборах в США.

После таких дерзких заявлений Трампа уже прозвучал ответ от представителей предвыборной кампании президента США Джо Байдена. Представитель кампании Байдена Аммар Мусса заявил, что Трамп подхалимничает к диктаторам и заботится только о себе.

"Угрозы Дональда Трампа ослабить НАТО и встать на сторону Владимира Путина подрывают силу Америки на мировой арене и угрожают нашей национальной безопасности. На посту президента Дональд Трамп провел четыре года, льстившись к диктаторам и делая нашу страну менее безопасной. Мысль о том, что он откажется от наших союзников, если не добьется своего, подчеркивает ту правду, которую мы уже знаем о Дональде Трампе: единственный человек, о котором он заботится, – это он сам", – отметил Мусса.

Вас могут заинтересовать такие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.