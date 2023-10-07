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Эксперт пояснил, грозит ли странам Европы приход к власти пророссийских сил

Дмитрий Видоменко
7 октября 2023, 01:35
По словам Виталия Кулика, достаточное количество традиционных политических партий в Европе сейчас теряет свою популярность.
Кулик, Россия, рубль
По словам Виталия Кулика, в Европе сейчас подъем популистических сил / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Ситуация в политических кругах Европы достаточно сложная и потому растет тенденция на приход к власти популистов. Об этом в интервью Главреду рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

"Такой запрос есть у части общества, которая, в частности, находится под влиянием конспирологических теорий, голосует за популистские политические силы, ищет простых решений сложных проблем и ностальгирует по детству народной демократии социализма в Восточной Европе, озабочена миграцией в своей стране, исчезновением идентичности и обвиняет в этом традиционные политические партии. В этом есть и проблема самых традиционных политических партий, социал-демократов, либералов и консерваторов, которые поддерживают Украину, но политические силы не могут найти риторику, которая была бы приемлема их базовому электорату, который размывается популистами. Они не выдвигают адекватную повестку дня, пытаются действовать в русле общей позиции Европейского союза и Европейской комиссии", ‒ сказал он.

По словам Кулика, достаточно количество политических партий в Европе сейчас теряет свою популярность.

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"Но Еврокомиссия находится в Брюсселе, а проблемы – в условной Братиславе, и проблемы фермера, рабочего ближе к этому региону. И во многих европейских странах избиратель, который сейчас пошатнулся в сторону популистов, ранее голосовал за социалистов, традиционных правых или консерваторов. Он так голосует, потому что не видит, что его интересы защищают традиционные политические партии. В Германии это, например, христианские демократы, поэтому там голосуют за "Альтернативу для Германии" или Die Linke (партия "левых"). В Словакии они начинают голосовать за "Смер", а не за традиционных социал-демократов или консерваторов. Потому что эти партии себя не оправдали: их правительства не нашли какой-то адекватной экономической программы, не защитили внутренний рынок, допустили сдачу позиций в диалоге с Еврокомиссией", ‒ сказал он.

Как говорит Кулик, украинским дипломатам желательно апеллировать не столько к европейским политическим классам, сколько к обществам европейских стран.

"Значительно подорваны позиции традиционных политических партий были еще до полномасштабной войны России против Украины, во времена Covid-19. И Европа, особенно Центральная и Восточная, не оправилась от удара по среднему классу, среднему и мелкому бизнесам. Потери не были компенсированы - наоборот, на тех, кто потерял тогда и кто почти разорился сейчас, возлагается еще и налоговое бремя "ребеночка-Украины". А популисты на этом удачно манипулируют, отслеживая, что повышение тарифов на газ и цен на топливо, коммуналка, цены на товары – это все следствие того, что в Украине война, что Украина не идет на переговоры с Россией. Поэтому средний условный словак, поляк или венгр должен платить больше, и задает вопрос "Доколе?", то есть почему они должны платить за войну, которая их не касается (хотя на самом деле это касается всех). Словаки и венгры забыли, что такое российское военное присутствие и российское военное вторжение, хотя прошло каких-то 50-60 лет. Поэтому, по-моему, с этим надо работать. Но, опять-таки, я не вижу, что наш МИД или наше политическое руководство прибегает к разговору с обществом: словацким, венгерским, польским. Они апеллируют к политическому классу, причем к традиционным политическим партиям. А надо говорить с обществом, и если этого не делать, мы потеряем лояльность наших соседей", ‒ сказал он.

Кто такой Виталий Кулик?

Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Распад России

До распада страны-агрессора России еще пока далеко, но гораздо ближе и вероятнее выглядит начало ее упадка. Если начнется упадок, это может иметь цепную реакцию и привести к более серьезным последствиям для РФ. Радикальные сценарии в России могут воплотиться в жизнь при одном сценарии – если социальные проблемы наложатся на экономические. Такое мнение высказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

Никто в мире по состоянию на это время не подталкивает Россию к распаду, потому что другие государства боятся рисков, которые этот процесс может за собой потянуть, и не хотят брать на себя такую ответственность. Но того, что РФ может распасться сама собой без их вмешательства, ни одно государство уже не боится, считает эксперт по вопросам международной безопасности, аналитик Национального института стратегических исследований Алексей Ижак.

Государство-оккупант РФ в своем нынешнем виде долго не просуществует и рано или поздно развалится. Об этом заявил заместитель командира батальона "Арей" Украинской добровольческой армии Сергей Жеребило.

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Виталий Кулик война России и Украины
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