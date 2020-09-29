Эксперт рассказал, при каком условии Россия захватит Беларусь / Reuters

Если же в Беларуси оппозиция победит еще до того, как оппозиция победит в России, то возможна российская агрессия ‒ подобно тому, как в 2014-м РФ развязала войну против Украины.

Именно такое мнение высказал во время чата на Главреде экономист, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне (округ Колумбия, США) Андрей Илларионов.

"Если же в Беларуси оппозиция победит еще до того, как оппозиция победит в России, то возможна война. Иное повторение путинской войны против Украины. Как есть путинская война против Украины, то возможна и путинская война против Беларуси. Вот только белорусским Донбассом рискует стать вся Беларусь. Когда в Кремле в 2013-2014 годы обсуждалось, какие территории отторгать от Украины, то звучали разные версии. По версии Путина, изложенной в статье в 2012 году, целью должна была стать вся восточная и центральная Украина за исключением Галичины, Волыни, Закарпатья и Буковины, то есть 18 областей Украины должны были быть поглощены Россией. Позже эти аппетиты стали скромнее. Затем рабочим вариантом стал захват 11-ти областей Украины, потом – десяти, наконец – восьми. Именно о восьми областях, а также о Крыме с Севастополем говорил Путин 17 апреля 2014 года," ‒ заявил эксперт.

Как рассказал Илларионов, в России определенные круги, пораженные вирусом имперского величия, крайне опасаются северо-западных районов Беларуси (поскольку там живет много поляков и людей, исповедующих католицизм. Тем не менее, он не верит, что власть в РФ ограничится только стремлением захватить те регионы, где велики пророссийские настроения.

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"По этой аналогии имперцы с опаской относятся к так называемой "Вейшнории" – северо-западной Беларуси со значительной долей польского и католического населения. Так называемая Черная Русь – Гродно, Сморгонь, Лида, Новогрудок – вызывает у них страх. Но представить такой вариант, что Путин сможет сожрать три четверти Беларуси, оставив при этом Черную Русь не захваченной, я не могу. Также понятно, что Кремль не откажется от Бреста. А, если аппетиты Кремля распространяются не только на Витебск, Могилев, Гомель, Минск, но и на Брест, то, что же, он оставит нетронутым только Гродно? Конечно же, нет! Поэтому целью путинской тотальной войны (военные действия могут осуществляться разными методами – и чисто военными, и пропагандистскими, и террористическими, и экономическими, и дипломатическими; это то, что часто, но не совсем корректно называется "гибридной войной" – это тотальная война, использующая все возможные инструменты) является аннексия всей Беларуси", - подытожил он.

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