Эксперт спрогнозировал, что может спровоцировать бунты в России

Дмитрий Снегирев считает, что есть весомые причины, по которым путинский режим пока не собирается проводить вторую волну массовой мобилизации.

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Дмитрий Снегирев считает, что бунты в России вызовут военные поражения в Украине / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Социальные потрясения в стране-агрессора РФ могут быть вызваны военными поражениями в Украине, а не проблемами в российской экономике.Об этом в интервью Главреду рассказал сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

"Я не буду давать подобных оценок. Запас прочности есть - по оценкам западных разведок, РФ экономически (человеческий фактор у россиян присутствует постоянно) может продолжать активные боевые действия в Украине еще полтора года", ‒ сказал он.

Снегирев считает, что именно из-за вышеуказанных факторов путинский режим пока не собирается проводить вторую волну массовой мобилизации.

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"Я скептически отношусь к социальным потрясениям в России. Их основой могут быть не разрушительные процессы в экономике, а военные поражения в Украине. Если брать примеры из истории, то революция 1905 года, была, в первую очередь, связана с военными поражениями в Русско-японской войне, а не с экономической стагнацией (ведь тогда как раз начинали внедрять реформы Столыпина). Соответственно, если на фронте будут чувствительные для РФ военные поражения с большим количеством жертв среди личного состава, это может вызвать серьезные потрясения. Именно поэтому в РФ стараются избегать второй волны массовой мобилизации, чтобы не повышать градус противостояния. Россияне не готовы к проведению мобилизации – в первую очередь, политически. Поэтому они и дальше будут жить с синдромом имперца, и будут голодными, но воинственными", ‒ сказал он.

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Возможность бунта в России:

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что у Путина боятся бунта. Именно поэтому Москва официально не объявляет мобилизацию. Россияне, в свою очередь, боятся, что их будут призывать в войска так же, как и на оккупированном Донбассе.

Также в ГУР Минобороны отметили, что в России разрастается переполох и напряжение. Население все больше недовольно войной против Украины, инфляцией и подорожанием продуктов. Информацию об этом получает и Москва.

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