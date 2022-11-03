Эксперт спрогнозировал, способен ли Иран развязать войну на Среднем Востоке / https://ua.depositphotos.com и УНИАН

Иран не готов развязать новую войну на Среднем Востоке. Об этом в интервью Главреду рассказал эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса.

"Я считаю, что не готов. Это для него слишком рискованно, и иррационально. Он не сможет победить в такой войне, то есть между Ираном и арабскими союзниками, Израилем и Штатами. Нет никаких внезапных предпосылок. Кроме того, общественность Ирана тоже против этого", ‒ сказал он.

По мнению Кусы, последние воинственные заявления не понесут за собой серьезного обострения на Среднем Востоке.

"Если мы говорим о заявлениях, то было одно заявление со стороны главнокомандующего иранского КСИР, который обвинил Саудовскую Аравию в раскачивании ситуации внутри Ирана. Отчасти это правда, учитывая, что Саудовская Аравия вливает много денег в медийную раскачку. В этом плане это, скорее, был сигнал Ирану, но я не рассматриваю это как объявление войны или как намерение что-то раскачать. Опять же, у Ирана есть возможности для непрямого давления на Саудовскую Аравию через Йемен. Они делали это и ранее - ударами по объектам нефтяной инфраструктуры со стороны Йемена или эскалацией боевых действий. Я не понимаю, зачем им нападать напрямую, поскольку это слишком топорно. Касаемо того, что Саудовская Аравия якобы передала данные разведки американцам. Если это правда, то очевидно, что Саудовская Аравия будет запрашивать помощь со стороны Соединенных Штатов, чтобы быть уверенными в том, что США их защитят (потому что с Байденом у Эр-Рияда отношения не складываются)", ‒ подытожил он.

Роль Ирана в войне России против Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее сказал, что Иран стал соучастником военных преступлений и терактов страны-оккупанта России на территории Украины. Заявление он сделал в связи с ударами по гражданской и критической инфраструктуре иранскими дронами-камикадзе. В результате террористических атак гибнут мирные люди, среди которых дети.

В середине октября The Washington Post сообщила, что Иран намерен передать России баллистические ракеты класса земля-земля для применения их против Украины. Указывалось, что первая партия таких ракет уже производится на заводах.

В МИД Украины инициировали разрыв дипломатических отношений с Ираном. Руководитель внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба сказал, что Тегеран действует подло и лживо. Киев не будет такого терпеть.

Иран официально отрицает информацию, согласно которой Тегеран передает Москве оружие. Речь идет, в том числе, и о поставках оккупантам РФ дронов-камикадзе.

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