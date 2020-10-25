Эрдоган провел переговоры с Алиевым: о чем договорились по Карабаху

Анкара продолжит оказывать поддержку Баку, подчеркнул президент Турции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.
Как передает Haber Global, он сообщил об этом во время выступления в Кайсери на VII чрезвычайном конгрессе Партии справедливости и развития.
"Сегодня утром (24 октября - ред.) я позвонил своему брату Ильхаму Алиеву. Мы с ним обсудили, как наши азербайджанские братья продвигаются вглубь оккупированных территорий. Слава всевышнему, земли начали освобождать. Все зависит от настойчивости и веры", - сказал Эрдоган.
По его словам, Анкара продолжит оказывать поддержку Баку в борьбе за Карабах.
"Мы продолжим оказывать любую поддержку Азербайджану в борьбе за освобождение оккупированных территорий, исходя из принципа "два государства - один народ", - добавил Эрдоган.
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- 27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.
- Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.
История войны за Нагорный Карабах
- В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией.
- Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой, с одной стороны, и Азербайджаном, с другой стороны, был установлен в мае 1994 года.