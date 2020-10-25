Эрдоган провел переговоры с Алиевым: о чем договорились по Карабаху

Реджеп Эрдоган / Jacobin

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Как передает Haber Global, он сообщил об этом во время выступления в Кайсери на VII чрезвычайном конгрессе Партии справедливости и развития.

"Сегодня утром (24 октября - ред.) я позвонил своему брату Ильхаму Алиеву. Мы с ним обсудили, как наши азербайджанские братья продвигаются вглубь оккупированных территорий. Слава всевышнему, земли начали освобождать. Все зависит от настойчивости и веры", - сказал Эрдоган.

По его словам, Анкара продолжит оказывать поддержку Баку в борьбе за Карабах.

"Мы продолжим оказывать любую поддержку Азербайджану в борьбе за освобождение оккупированных территорий, исходя из принципа "два государства - один народ", - добавил Эрдоган.

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27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах