Эрдоган сделал жесткий призыв к России, США и Франции по Нагорному Карабаху

США, Франция и Россия должны обеспечить возвращение Азербайджану территории Нагорного Карабаха - Эрдоган/ Reuters

США, России и Франции не следует тормозить переговорный процесс по урегулированию конфликта Еревана и Баку в Нагорном Карабахе. Завершение дискуссии в Минской группе должно ознаменоваться возвращением данной территории Азербайджану.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган в среду, 14 октября, сообщает ТАСС.

По его словам, у Баку есть только одно требование, поэтому Москва, Вашингтон и Париж должны стремиться к завершению переговоров, в результате которых Нагорный Карабах должен быть передан Азербайджану.

"Азербайджан всего лишь требует возвращения оккупированных территорий, но Минская группа, в частности США, Франция и Россия, затягивает процесс. Все, что Минская группа должна сделать, так это сейчас же завершить переговоры и отдать территории их владельцу", - подчеркнул турецкий президент в ходе своего выступления в парламенте.

Позиция Турции по конфликту в Нагорном Карабахе