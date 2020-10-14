Эрдоган сделал жесткий призыв к России, США и Франции по Нагорному Карабаху

Эрдоган призывает завершить переговоры по нагорно-карабахскому конфликту.
США, России и Франции не следует тормозить переговорный процесс по урегулированию конфликта Еревана и Баку в Нагорном Карабахе. Завершение дискуссии в Минской группе должно ознаменоваться возвращением данной территории Азербайджану.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган в среду, 14 октября, сообщает ТАСС.
По его словам, у Баку есть только одно требование, поэтому Москва, Вашингтон и Париж должны стремиться к завершению переговоров, в результате которых Нагорный Карабах должен быть передан Азербайджану.
"Азербайджан всего лишь требует возвращения оккупированных территорий, но Минская группа, в частности США, Франция и Россия, затягивает процесс. Все, что Минская группа должна сделать, так это сейчас же завершить переговоры и отдать территории их владельцу", - подчеркнул турецкий президент в ходе своего выступления в парламенте.
Позиция Турции по конфликту в Нагорном Карабахе
- Анкара с момента обострения конфликта выступила на стороне Азербайджана, принявшего решение о начале контрнаступательной операции в районе Нагорного Карабаха. Президент Реджеп Эрдоган назвал Нагорный Карабах азербайджанской территорией и призвал Армению вывести оттуда войска.
- Эрдоган раскритиковал США, Россию и Францию – страны-гаранты урегулирования нагорно-карабахского конфликта – и обвинил их в неспособности решить вопрос Нагорного Карабаха.
- В Турции отрицают военное участие Анкары в конфликте Армении и Азербайджана, однако допускают, что при определенных обстоятельствах Анкара может применить войска.