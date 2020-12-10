Ереван накрыли протесты: демонстранты пытались прорваться в здание правительства

Активисты требуют от премьер-министра Никола Пашиняна объяснений, почему он сдал территории Карабаха.
В четверг, 10 декабря, в центре Еревана возле здания правительства Армении демонстранты устроили акцию протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.
Часть митингующих попыталась проникнуть в здание правительства. Правоохранители их не пустили, объяснив, что существует особый режим прохода в здание. Начались столкновения с полицией. Об этом сообщают Новости Армении.
Кроме того, активисты перекрыли дорогу, ведущую к проспекту Тиграна Меца. Участники акции требовали встречи с Пашиняном. По словам протестующих, они пришли с передовой и требуют от премьер-министра объяснений, почему он сдал территории Карабаха.
Ранее в четверг демонстранты забросали яйцами кортеж премьера, въезжавший на территорию правительства перед его заседанием.
В результате акций протеста полицейские задержали 29 человек.
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Конфликт в Нагорном Карабахе и кризис в Армении
- Первые призывы к отставке Пашиняна прозвучали 10 ноября на фоне решения о передаче ряда территорий Азербайджану после вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.
- Армяно-азербайджанская вооруженная конфронтация в Нагорном Карабахе завершилась 9 ноября подписанием премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом РФ Владимиром Путиным заявления о прекращении боевых действий.
- Согласно договоренностям, Ереван передал Баку Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы. На новой линии разграничения размещен российский миротворческий контингент.
- Глава правительства Армении Никол Пашинян, в свою очередь, утверждает, что он был вынужден подписать данные соглашения, иначе 20 тысяч армянских солдат могли оказаться во вражеском окружении.
- Пашинян также акцентировал внимание на том, что договоренности помогли сохранить Степанакерт, Мартуни и Аскеран под контролем Еревана и анклава НКР.