Ереван накрыли протесты: демонстранты пытались прорваться в здание правительства

Протесты в Ереване разгорелись с новой силой / Фото Reuters

В четверг, 10 декабря, в центре Еревана возле здания правительства Армении демонстранты устроили акцию протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Часть митингующих попыталась проникнуть в здание правительства. Правоохранители их не пустили, объяснив, что существует особый режим прохода в здание. Начались столкновения с полицией. Об этом сообщают Новости Армении.

Кроме того, активисты перекрыли дорогу, ведущую к проспекту Тиграна Меца. Участники акции требовали встречи с Пашиняном. По словам протестующих, они пришли с передовой и требуют от премьер-министра объяснений, почему он сдал территории Карабаха.

Ранее в четверг демонстранты забросали яйцами кортеж премьера, въезжавший на территорию правительства перед его заседанием.

В результате акций протеста полицейские задержали 29 человек.

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