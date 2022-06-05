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ЕС может отказаться от российского газа: уже разработан план - еврокомиссар

5 июня 2022, 15:18

Ежегодно ЕС импортирует из РФ 155 млрд кубометров газа.

ЕС может отказаться от российского газа / Reuters, Wikipedia

Евросоюз рассматривает варианты, чем можно заменить российский газ. В ближайшее время ЕС намерен увеличить закупки сжиженного газа в США и Катаре, а также нарастить мощности зеленой энергетики. Об этом заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, сообщает Europe 1/CNews.

"Нам придется как можно быстрее освободиться от российского газа и восстановить нашу автономию, потому что Владимиру Путину не нравится европейский проект", - сказал он.

В прошлом году около 45% импорта природного газа в ЕС приходилось на РФ. Таким образом, Европа хочет подготовиться к возможному приостановлению поставок топлива.

Ежегодно ЕС импортирует из РФ 155 млрд кубометров газа.

"Этот новый план будет включать 50 млрд кубометров импорта сжиженного природного газа из США или Катара, дополнительные 10 млрд на существующих трубопроводах, ускорение морских ветряных турбин и фотоэлектрических панелей, представляющих собой 25 млрд кубометров", - сказал Бретон.

Также Европа рассматривает вариант перезапуска угольных электростанций.

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Газовый шантаж

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин поручил впредь брать оплату за поставки газа в Европу лишь в рублях. По его словам, якобы расчеты в долларах, евро и других валютах потеряли всякий смысл из-за санкций.

Большая семерка отвергла требование России по оплате газа в рублях. Министр экономики Германии Роберт Хабек сказал, что это нарушение контрактных обязательств. Платить за газ в рублях европейцы российскому государству не обязаны.

Позже спикер Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что Россия может перекрыть поставки газа в страны ЕС, если Запад не будет платить в рублях.

31 марта Путин подписал соответствующий указ, дескать, переводящий оплату за газ для "недружественных стран" в рубль. Германия и Франция резко выступили против.

Позже правительства Германии и Италии якобы сообщили компаниям-импортерам газа, что они могут открывать счета в рублях для покупки российского газа.

1 мая РФ выдвинула ультиматум странам Европы, предполагающий отказ Газпрома поставлять им газ в том случае, если они не будут платить за топливо в рублях. Срок российского условия истекает 21 мая.

Россия уже прекратила поставки газа в Болгарию, Польшу, Нидерланды, Данию и Финляндию.

Напомним, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что представители Евросоюза не планируют вводить газовое эмбарго против России.

"Газовое эмбарго не будет темой следующего санкционного пакета", - сказал он журналистам в Брюсселе во вторник.

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