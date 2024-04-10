Если не остановить Путина, Риск Третьей мировой вырастет - Курт Волкер

Если диктатора Владимира Путина не остановить в Украине, риск Третьей мировой войны в мире растет, считает Курт Волкер.

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Если Путина остановят в Украине, он не будет разворачивать свою войну где-нибудь еще - Курт Волкер / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Если русского диктатора Владимира Путина не остановить в Украине, то риск Третьей мировой войны заметно вырастет. Такое мнение выразил в интервью "Телеграфу" бывший специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

"У нас есть Путин, который выдвигает требования по территориям, населению и управлению в Европе. У нас есть Иран, который делает то же на Ближнем Востоке, используя такие инструменты, как ХАМАС, хуситов и Хезболла. У нас есть Северная Корея, которая заинтересована в собственной повестке дня. И у нас есть Китай, готовый воспользоваться всем этим, если все остальные будут заняты войной где-то в другом месте. Следовательно, растет вероятность того, что у нас постоянно будут продолжаться конфликты", — сказал он.

Кто такой Курт Волкер? Курт Волкер - американский дипломат. Постоянный представитель США в НАТО (2008-2009). Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины (2017-2019). Имеет устойчивую позицию по Украине и поддерживает решение ударов по территории России, пишет Википедия. видео дня

По мнению Волкера, есть две противоборствующих стороны ‒ "демократия, мир" и "диктатор и война" (которую представляют страны вроде России, КНДР или Ирана).

"Я думаю, если Путина остановят в Украине, он не будет разворачивать свою войну где-нибудь. Это также создаст больше сомнений в Иране, Северной Корее и Китае, если они увидят, что Россия фактически ослабила себя", — подытожил он.

Кризис в России и распад государства

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ранее сделал заявление о том, что ситуация внутри России обостряется. Согласно прогнозу Подоляка, страну-агрессора РФ уже в ближайшие месяцы ждет серьезное внутреннее противостояние.

Секретарь СНБО Алексей Данилов полагает, что распад России уже начался. По мнению чиновника, теперь нужно не допустить распространения ядерного оружия. Кроме того, как считает Данилов, в РФ есть люди, которые готовы к свержению Путина.

Бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович сказал, что вероятность распада России действительно стала высокой. Украинцы показали порабощенным РФ народам, что российское государство можно побороть.

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