УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Если не остановить Путина, Риск Третьей мировой вырастет - Курт Волкер

Дмитрий Видоменко
10 апреля 2024, 18:28
Если диктатора Владимира Путина не остановить в Украине, риск Третьей мировой войны в мире растет, считает Курт Волкер.
Путин, Волкер
Если Путина остановят в Украине, он не будет разворачивать свою войну где-нибудь еще - Курт Волкер / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Если русского диктатора Владимира Путина не остановить в Украине, то риск Третьей мировой войны заметно вырастет. Такое мнение выразил в интервью "Телеграфу" бывший специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

"У нас есть Путин, который выдвигает требования по территориям, населению и управлению в Европе. У нас есть Иран, который делает то же на Ближнем Востоке, используя такие инструменты, как ХАМАС, хуситов и Хезболла. У нас есть Северная Корея, которая заинтересована в собственной повестке дня. И у нас есть Китай, готовый воспользоваться всем этим, если все остальные будут заняты войной где-то в другом месте. Следовательно, растет вероятность того, что у нас постоянно будут продолжаться конфликты", — сказал он.

Кто такой Курт Волкер?

Курт Волкер - американский дипломат. Постоянный представитель США в НАТО (2008-2009). Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины (2017-2019). Имеет устойчивую позицию по Украине и поддерживает решение ударов по территории России, пишет Википедия.

видео дня

По мнению Волкера, есть две противоборствующих стороны ‒ "демократия, мир" и "диктатор и война" (которую представляют страны вроде России, КНДР или Ирана).

"Я думаю, если Путина остановят в Украине, он не будет разворачивать свою войну где-нибудь. Это также создаст больше сомнений в Иране, Северной Корее и Китае, если они увидят, что Россия фактически ослабила себя", — подытожил он.

Кризис в России и распад государства

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ранее сделал заявление о том, что ситуация внутри России обостряется. Согласно прогнозу Подоляка, страну-агрессора РФ уже в ближайшие месяцы ждет серьезное внутреннее противостояние.

Секретарь СНБО Алексей Данилов полагает, что распад России уже начался. По мнению чиновника, теперь нужно не допустить распространения ядерного оружия. Кроме того, как считает Данилов, в РФ есть люди, которые готовы к свержению Путина.

Бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович сказал, что вероятность распада России действительно стала высокой. Украинцы показали порабощенным РФ народам, что российское государство можно побороть.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Путин третья мировая война Курт Волкер война России и Украины
Реклама

Главное за день

НАТО и США бьют тревогу: Украина не может ждать, нужны ПВО и боеприпасы

НАТО и США бьют тревогу: Украина не может ждать, нужны ПВО и боеприпасы

19:00 Мир
"Мы поломаем хребет Путину": Зеленский назвал два условия усиления на поле боя

"Мы поломаем хребет Путину": Зеленский назвал два условия усиления на поле боя

18:13 Политика
США требуют не бить по НПЗ на России: как вообще это воспринимать?

США требуют не бить по НПЗ на России: как вообще это воспринимать?

18:05 Мнения
Все главные новости

Популярное

Россияне впервые применили танкенштейн для наступления: в Bild оценили тактику РФ 7796

Россияне впервые применили "танкенштейн" для наступления: в Bild оценили тактику РФ

Внук Пугачевой впервые публично показал свою позицию россиянам 4588

Внук Пугачевой впервые публично показал свою позицию россиянам

Никто не должен этого делать : Волкер назвал цели в РФ, по которым Украина не может бить 4111

"Никто не должен этого делать": Волкер назвал цели в РФ, по которым Украина не может бить

Российские НПЗ продолжают гореть 2607

Российские НПЗ продолжают гореть

Последние новости

19:00

НАТО и США бьют тревогу: Украина не может ждать, нужны ПВО и боеприпасы

18:46

В Украине резко изменилась цена на основной элемент борщевого набора: что произошло

18:28

Если не остановить Путина, Риск Третьей мировой вырастет - Курт Волкер

18:13

"Мы поломаем хребет Путину": Зеленский назвал два условия усиления на поле боя

18:05

США требуют не бить по НПЗ на России: как вообще это воспринимать?мнение

Тень войны. Как Евразия готовится к Третьей мировой и какова участь УкраиныТень войны. Как Евразия готовится к Третьей мировой и какова участь Украины
18:03

Об этом молчат производители: из чего делают крабовые палочки - факт впечатляетВидео

18:01

Обобрала мужа до нитки: молодая жена престарелого Петросяна совершила немыслимое

17:58

Цены на продукты в Украине снова начали скакать: на что придется раскошелиться

17:44

Оккупанты взяли под контроль посадки между Тоненьким и Уманским - DeepState

Реклама
17:39

Мокрая футболка и микро бикини: Кардашьян поразвлекалась на пляже

17:37

Наведет порядок: Алла Пугачева едет в Россию - причина

17:30

Раду Поклитару прокомментировал роман с Натальей Могилевской

17:24

Сын Шевченко в сборной Украины: тренер рассказал, что происходит

17:23

НПЗ России - законные цели: в Украине ответили на просьбу США не бить по заводам РФ

17:15

Мясом там только пахнет: из чего делают сухой корм

17:03

Прорвались ли войска РФ в Часов Яр: в ВСУ сделали заявление

16:51

Почти половина украинцев готова доверить после войны власть партии военных - опро

16:39

Удар по авиазаводу в России: появились кадры повреждения "особого" предприятия

16:22

Популярный ведущий впервые после развода показался с новой девушкой

16:06

Как отличить настоящий виски от подделки: что делать, чтобы не попасть впросак

Реклама
15:57

В СМИ снова "заговорили" о мобилизации украинских женщин: что говорят власти

15:42

Сколько украинцев верит в победу и когда ее ждут: результаты опроса Центра Разумкова

15:40

Есть погибшие и раненые: РФ нанесла удары по Харьковщине, разрушена поликлиника

15:40

Температура резко снизится: на ряд областей Украины надвигается похолодание

15:33

Шикарный салат на Пасху: рецепт просто пальчики оближешьВидео

15:10

Будут стоять до конца: Терехов сделал прогноз насчет наступления РФ на Харьков

15:02

Ведущая шоу Танці з зірками беременна первенцемВидео

14:53

Резала и колола: российская актриса-путинистка Васильева изуродовала свое лицо

14:51

"За" - 281 депутат: Рада поддержала законопроект о мобилизации осужденных

14:10

Падение вертолета Ка-27 в Крыму: в ВМС ВСУ назвали неожиданную причину

14:07

Штрафы до 204 тысяч и тюрьма за отказ от прохождения ВЛК: как Кабмин хочет ужесточить мобилизацию

13:42

Из-за боевых потерь: британская разведка раскрыла "хотелки" Кремля по мобилизации

13:30

Евровидение-2024: букмекеры выдали оптимистичный прогноз для Украины

13:11

Из-под завалов достали тела матери и ребенка: оккупанты ударили по дому в КонстантиновкеФото

13:10

Стратегический город под угрозой: РФ выбрала новую цель для наступления - офицер ВСУ

13:09

Изменял налево и направо: внук Елизаветы II расстался со своей избранницей

13:06

Суд в ЕС снял санкции с российских миллиардеров Авена и Фридмана

12:27

Как вовремя уйти на пенсию: что нужно сделать украинцам

12:22

Врач назвала эффективный метод, как быстро заснуть: такой способ удивитВидео

12:18

Обречен на провал: Зеленский назвал причины неудачи контрнаступления в 2023 году

Реклама
12:09

Внук Пугачевой впервые публично показал свою позицию россиянам

11:51

Экипаж ранен или погиб: ВСУ уничтожили уникальный российский "танк-черепаху"Видео

11:43

Глава СБУ Малюк стал "целью № 1" Путина и Кремля - СМИ

11:37

Николаев - без света: что происходит

11:13

Лишь самые умные решат головоломку: нужно найти трофей 30 секунд

11:13

Украинка из "Звездных войн" рассказала, почему в США ей "запрещали" говорить на украинском

10:54

В Одессе прогремели два взрыва: воздушная тревога была в половине областей Украины

10:49

Китайский гороскоп на завтра 11 апреля: Драконы - плюнут на все, Тиграм - срыв

10:48

Возвращение переплаты за газ: как украинцам вернуть деньги

10:46

Новый закон о мобилизации: кто имеет право на отсрочку в 2024 году - список

Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыЖенские стрижкиСоветы от Андре ТанаОкрашивание волос
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять