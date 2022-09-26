Если Путин применит ядерное оружие, силы НАТО уничтожат войска Путина в Украине – Пионтковский

Путин шантажировал Запад ядерным оружием 15 лет, но США надоело постоянно уступать - политолог / УНИАН, ua.depositphotos.com

Запад долго не принимал Украину в НАТО и проявил слабую позицию в ситуации с аннексией Крыма. Однако США надоело уступать. Теперь, если Путин применит ядерное оружие, силы Североатлантического альянса в течение получаса уничтожат Черноморский флот РФ и за несколько дней сокрушат войска России на территории украинского государства. Об этом заявил российский политолог Андрей Пионтковский.

Как сообщает 24 канал, он рассказал о том, что Запад не хотел связываться с Россией, поскольку Москва угрожала применением ядерного оружия. Именно этому была такая слабая реакция на аннексию Крыма, а Украину не принимали в НАТО. Такой шантаж давал результат 15 лет.

Сейчас ситуация изменилась – Путин в случае применения ядерного оружия получит ответ.

"Но сейчас совсем другие времена, американцам надоело без конца уступать. На высшем уровне США, включая заявления Байдена, путину четко дали понять, что в случае использования им ядерного оружия – он получит свое", - считает Пионтковский.

Штаты разработали эффективный механизм ответа.

"Насколько я могу анализировать то, что обсуждают в американской печати, США уже разработали четкий протокол ответа на возможное применение ядерного оружия Россией", - сказал эксперт и добавил, что Запад не будет отвечать тем же ядерным ударом.

По словам политолога, план Запада предполагает ответное уничтожение Черноморского флота России и всей российской группировки войск на территории Украины. Первый вариант реализуют за 30 минут, а второй – в течение нескольких дней.

"В случае, если Россия применит ядерное оружие, то в течение получаса все силы НАТО могут уничтожить весь Черноморский флот России, а в течение нескольких дней силы НАТО могут уничтожить всех россиян с оружием на территории Украины. Нужно понимать, что Запад готов к такому ответу", – подчеркнул Андрей Пионтковский.

Угрозы Путина применить ядерное оружие

Президент России Владимир Путин 21 сентября пригрозил применением ядерного оружия в случае, дескать, угрозы территориальной целостности страны-агрессора. Москва собирается признать свои "референдумы" в оккупированных районах Донбасса, Херсонской и Запорожской областей Украины.

Президент Владимир Зеленский считает, что РФ вряд ли пойдет на применение ядерного оружия. Однако он не исключает такого агрессивного шага со стороны Москвы.

"Мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски. Завтра Путин может сказать: кроме Украины мы также хотим часть Польши, в противном случае мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на такие компромиссы", - сказал гарант.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что если Путин сделает хоть шаг к применению ядерного оружия, мир мгновенно ответит. И сам Путин уже об этом предупрежден.

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