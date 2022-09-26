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Есть ли признаки того, что Путин применит ядерное оружие против Украины: ответ Белого дома

26 сентября 2022, 22:21

Страны Запада готовы усилить антироссийские санкции в случае аннексии Россией оккупированных территорий Украины, отметили в США.

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Применит ли Путин ядерное оружие / Reuters, gettyimages.com

В США в данный момент на наблюдают никаких признаков того, что РФ готовится применить ядерное оружие на фоне новых угроз президента РФ Владимира Путина, говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга.

"Что касается свидетельств (о подготовке к применению ядерного оружия - ред.) или шансов, то мы этого не видели на данный момент. Мы воспринимаем эти угрозы очень серьезно, однако мы не видели каких-либо оснований для изменения нашего собственного уровня готовности ядерных сил на нынешнем этапе", - подчеркнула Жан-Пьер.

Также она добавила, что страны Запада готовы усилить антироссийские санкции в случае аннексии Россией оккупированных территорий Украины.

"Мы готовы создать дополнительные быстрые и жесткие экономические издержки для России вместе с нашими союзниками и партнерами в ответ на эти действия, которые мы в настоящий момент наблюдаем", - отметила пресс-секретарь.

Ядерный шантаж РФ

Президент России Владимир Путин 21 сентября в своем выступлении, в ходе которого было объявлено о частичной мобилизации в стране-агрессоре и готовности Москвы признать результаты "референдумов" на оккупированных территориях Украины, он пригрозил миру ядерным оружием.

"Россия также располагает различные системы поражения и по отдельным компонентам более современными чем у стран НАТО. При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства, это не блеф", - сказал глава Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Путин не пойдет на сценарий применения ядерного оружия. Однако, по мнению Зеленского, в то же время этого нельзя исключать.

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