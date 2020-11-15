Есть план "Б": эксперт раскрыл сценарий, как Трамп останется в Белом доме

Для победы на выборах кандидату нужно получить больше половины голосов выборщиков, напомнил Иван Яковина.
В пяти штатах США, где республиканцы обладают большинством в парламентах, на выборах 3 ноября победил Джо Байден.
Как рассказал в эфире канала Украина 24 обозреватель Иван Яковина, чтобы стать президентом, нужно, чтобы выборщики от этих штатов проголосовали именно за Байдена.
"По Конституции, выборщиков назначает парламент штата, причем депутаты имеют полное право изменить закон и назначить тех выборщиков, которые нравятся не избирателям, а им самим, в том числе могут назначить республиканцев, которые потом проголосуют против Байдена. Сделать это сложно. Надо срочно менять законы штатов, а потом еще судиться", — сказал он.
Кроме того, есть еще один путь — он связан с ситуацией, если ни Дональду Трампу, ни Джо Байдену не хватит голосов выборщиков, рассказал журналист.
Читайте также"Байден победил": Трамп неожиданно признал свое поражение на выборах"Но у Трампа есть еще и план "Б". Для победы на выборах кандидату нужно получить больше половины голосов выборщиков – 270 или более. Но если в каких-то штатах по каким-то причинам делегации выборщиков не сформированы, то есть вероятность, что оба кандидата получат менее 270 голосов выборщиков. В этом случае теоретически президента должна выбрать Палата Конгресса США. Причем голосовать будут не индивидуально конгрессмены, а делегации штатов. Условно говоря, 53 конгрессмена-демократа от Калифорнии будут считаться одним голосом так же, как и один конгрессмен-республиканец из Монтаны", - пояснил журналист.
Он подчеркнул, что именно такие правила содержаться в Конституции США.
"Если голосование будет по такому сценарию, то Трамп останется президентом. Это крайне маловероятный сценарий. В истории США такого еще ни разу не было, и едва ли будет. Но сейчас Трамп осознанно ведет страну к реализации подобной схемы", — добавил Яковина.
Читайте также"Не признаю поражение": Трамп "дал заднюю" и выдвинул новые обвинения
Избирательная система США. Как выбирают президента и вице-президента
Президента и вице-президента США выбирают вместе на выборах, которые проходят раз в четыре года. Американский президент не может занимать этот пост более двух сроков.
Выборы в США непрямые. Победитель избирательной гонки определяется не простым большинством голосов избирателей, а результатом голосования делегатов от каждого штата - Коллегии выборщиков.
Выборщиков – обычно это сенаторы и конгрессмены, популярные политики или люди, лично близкие к соответствующему кандидату в президенты – отбирают на партийных съездах в каждом штате или их выбирает партийное руководство штатного уровня.
Ко дню выборов в США в каждом штате существуют два списка выборщиков, представленных Демократической и Республиканской партиями. В настоящее время количество выборщиков составляет 538.
День голосования выборщиков приходится на 41-й день после дня всенародного голосования на выборах президента. Всенародное голосование происходит во вторник после первого понедельника ноября каждого четвёртого года.
В Коллегию выборщиков входят представители всех штатов, причем их количество зависит от численности населения в том или ином штате. Чаще всего выборщики голосуют так, как большинство избирателей их штата. Однако иногда это правило нарушается, то есть выборщики поддерживают не того, за кого проголосовала бо́льшая часть избирателей штата. В Коллегии выборщиков отдельно происходит голосование по кандидатуре вице-президента, которая на всенародном голосовании включена в бюллетень как единый пункт с президентской кандидатурой от той же партии.
Практически во всех штатах действует система "победитель получает все", то есть все голоса выборщиков штата переходят к кандидату, набравшему наибольшее количество голосов избирателей. Исключением являются штаты Мэн и Небраска, где в каждом из избирательных округов избирается по одному выборщику, а оставшиеся места (их всегда два) определяются по итогам общего голосования в штате.
Хотя Конституция США не обязывает выборщиков голосовать за кандидата, получившего наибольшее количество голосов, законы 33 штатов и округа Колумбия требуют от них соблюдения этого правила. Выборщиков, которые голосуют вразрез с их обязательствами, называют "ненадежными". В пяти американских штатах таким людям грозит наказание, а 14 - предусматривают отмену голосования с заменой выборщика.
По состоянию на 2017 год было 164 случая "недобросовестности" выборщиков, однако они не изменили исход ни одних президентских выборов.
Голосование выигрывает кандидат, набравший по крайней мере 270 голосов Коллегии выборщиков. В случае, если никто из кандидатов не получил этого большинства, президент избирается Палатой Представителей из числа не более трех кандидатов, получивших большинство.
По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса, а 20 января он вместе со своим вице-президентом официально вступит в должность.