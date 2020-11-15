Есть план "Б": эксперт раскрыл сценарий, как Трамп останется в Белом доме

Дональд Трамп / Фото Reuters

В пяти штатах США, где республиканцы обладают большинством в парламентах, на выборах 3 ноября победил Джо Байден.

Как рассказал в эфире канала Украина 24 обозреватель Иван Яковина, чтобы стать президентом, нужно, чтобы выборщики от этих штатов проголосовали именно за Байдена.

"По Конституции, выборщиков назначает парламент штата, причем депутаты имеют полное право изменить закон и назначить тех выборщиков, которые нравятся не избирателям, а им самим, в том числе могут назначить республиканцев, которые потом проголосуют против Байдена. Сделать это сложно. Надо срочно менять законы штатов, а потом еще судиться", — сказал он.

Кроме того, есть еще один путь — он связан с ситуацией, если ни Дональду Трампу, ни Джо Байдену не хватит голосов выборщиков, рассказал журналист.

Читайте также"Байден победил": Трамп неожиданно признал свое поражение на выборах"Но у Трампа есть еще и план "Б". Для победы на выборах кандидату нужно получить больше половины голосов выборщиков – 270 или более. Но если в каких-то штатах по каким-то причинам делегации выборщиков не сформированы, то есть вероятность, что оба кандидата получат менее 270 голосов выборщиков. В этом случае теоретически президента должна выбрать Палата Конгресса США. Причем голосовать будут не индивидуально конгрессмены, а делегации штатов. Условно говоря, 53 конгрессмена-демократа от Калифорнии будут считаться одним голосом так же, как и один конгрессмен-республиканец из Монтаны", - пояснил журналист.

Он подчеркнул, что именно такие правила содержаться в Конституции США.

"Если голосование будет по такому сценарию, то Трамп останется президентом. Это крайне маловероятный сценарий. В истории США такого еще ни разу не было, и едва ли будет. Но сейчас Трамп осознанно ведет страну к реализации подобной схемы", — добавил Яковина.

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