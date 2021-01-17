"Фашисты": в Москве ОМОН зачищает аэропорт перед прилетом Навального, много задержанных

В аэропорту Внуково начались столкновения силовиков с людьми, встречающими Навального.
В Москве в аэропорту Внуково, куда должен прилететь оппозиционер Алексей Навальный, силовики начали вытеснять людей из зала ожидания.
При этом были задержаны десятки людей. Среди них оказались политик Любовь Соболь, сообщает МБХ медиа.
Также задержан корреспондент Новой газеты Влад Докшин, помощник Навального Илья Пахомов, менеджер штаба Навального Анастасия Кадетова и юрист Алексей Молокоедов.
В Сети публикуют видео, как людей во Внуково оттесняет полиция, в ответ они скандируют: "Фашисты".
Кроме того, на улице начались столкновения силовиков с людьми, встречающими Навального.
Напомним, в ФРГ регистрировали Навального на рейс трое сотрудников федеральной полиции - паспорта принесли в специальном черном ящике. К самолету политика привезли на черной Audi с мигалками. Также в сопровождении была вторая правительственная машина и экипажи полиции.
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Возвращение Навального в Россию:
- Алексей Навальный с 22 августа 2020 года находился на лечении в Германии после отравления химическим веществом Новичок.
- Федеральная служба исполнения наказания вызывала Навального в свой московский филиал 29 декабря. В случае неприбытия ему обещали изменить условный срок на реальный.
- 13 января Навальный заявил о возвращении в Россию. По словам политика, он должен прилететь в Москву 17 января.
- В тот же день в Сети были опубликованы документы, из которых стало известно, что Алексея Навального 29 декабря объявили в розыск. Как утверждают в ФСИН, политик перестал являться на вызовы службы исполнения наказаний для прохождения мероприятий по контролю, которые он вынужден проходить из-за условной судимости по делу компании Ив Роше.
- 14 января в ФСИН заявили, что по прибытию на территории России Алексея Навального намерены арестовать.