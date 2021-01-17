"Фашисты": в Москве ОМОН зачищает аэропорт перед прилетом Навального, много задержанных

Силовики зачищают аэропорт Внуково / Скриншот

В Москве в аэропорту Внуково, куда должен прилететь оппозиционер Алексей Навальный, силовики начали вытеснять людей из зала ожидания.

При этом были задержаны десятки людей. Среди них оказались политик Любовь Соболь, сообщает МБХ медиа.

Также задержан корреспондент Новой газеты Влад Докшин, помощник Навального Илья Пахомов, менеджер штаба Навального Анастасия Кадетова и юрист Алексей Молокоедов.

В Сети публикуют видео, как людей во Внуково оттесняет полиция, в ответ они скандируют: "Фашисты".

Кроме того, на улице начались столкновения силовиков с людьми, встречающими Навального.

Напомним, в ФРГ регистрировали Навального на рейс трое сотрудников федеральной полиции - паспорта принесли в специальном черном ящике. К самолету политика привезли на черной Audi с мигалками. Также в сопровождении была вторая правительственная машина и экипажи полиции.

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Возвращение Навального в Россию: